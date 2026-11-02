Штучний інтелект ефективний в тих руках, у яких інтелект є.

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Хакери з Північної Кореї кладуть криптобіржу, виводять 6 млрд доларів, підвішують весь ринок криптовалют і, можливо, запускають того самого чорного лебедя, який має призвести до лопання бульбашки штучного інтелекту і глибокої фінансової кризи.

Хакери з російського ГРУ – ламають додаток "Тривога" в українців і навалюють туди і про ядерку, і про хімічну атаку і про вуличні бої. Да вуличні бої на фоні вибухів в небі і потенційної хімічної атаки – це звичайний вечір біля Фори в будь-якому районі Києва. А якщо поруч є ще й "Білий налив", то цього просто не уникнути.

Тепер, в принципі, зрозуміло, чому росіяни з таким захватом розказують про славетні курорти Північної Кореї і запускають північно корейське кіно в свої кінотеатри. Замість Голлівуду. Тим більше, вони чули, десь, якось, що корейська музика і серіали дуже популярні серед молоді. Просто забули уточнити, якої саме Кореї це творчість. Або навпаки.

Ну правильно. Доганяти Америку вже утопія. Можна тепер догнати Північну Корею. Причому сама вона, Північна Корея, дуже швидко "доганяє" саму Росію всередині. Все дуже гармонійно.

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