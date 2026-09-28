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Росія атакує Європу гібридними методами: в Естонії оцінили, чи є ознаки підготовки до прямого вторгнення

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read2 хв
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Росія атакує Європу гібридними методами: в Естонії оцінили, чи є ознаки підготовки до прямого вторгнення
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна оцінив дії Росії в Європі
Джерело: Колаж OBOZ.UA

Росія вже застосовує проти європейських країн широкий спектр гібридних методів – від атак дронів до диверсій і саботажу. Водночас ознак підготовки Москви до прямого військового вторгнення в країни НАТО наразі немає.

Про це в інтерв'ю ERR заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. За його словами, Москва дедалі частіше спрямовує такі дії не лише проти країн Балтії, а й проти Німеччини та інших великих держав Європи.

"Це викликає глибоке занепокоєння, але водночас дає нам змогу чітко донести думку: по-перше, ми не бачимо, щоб Росія проводила військові маневри біля наших кордонів. Однак Росія застосовує весь спектр гібридних методів – атаки дронів, диверсії та акти саботажу, – спрямованих уже не стільки проти країн Балтії, скільки, наприклад, проти Німеччини та інших великих держав", – сказав міністр.

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Заголовки в медіа можуть створювати враження, що Москва готується до війни з Альянсом. Однак оцінки естонської розвідки цього не підтверджують.

"Якщо читати розвідувальні звіти або говорити з нашими розвідниками, які добре бачать, що відбувається в Росії, то йдеться про те, що підготовка до військового вторгнення та агресії імовірна й надалі на дуже низькому рівні", – сказав Цахкна.

Подібну позицію глава МЗС Естонії висловлював і раніше. Під час Генеральної асамблеї ООН 22 вересня він заявив, що за межами Естонії немає російських військ, а розмови про неминучу військову конфронтацію з НАТО не відповідають реальній ситуації.

Страх ескалації може впливати на готовність Заходу діяти

Цахкна також зазначив, що змішування різних типів загроз може посилювати страх перед ескалацією.

Він вважає, що побоювання можливого прямого протистояння з Росією можуть впливати на готовність західних держав діяти активніше.

Естонський міністр назвав страх ескалації одним з інструментів тиску, які, за його оцінкою, Кремль використовує проти західних демократій.

Водночас він наголосив на необхідності зосереджувати увагу і на реальних гібридних загрозах з боку РФ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія посилила диверсії та провокації в Європі. На цьому тлі країни Північноатлантичного альянсу активніше обмінюються розвідувальною інформацією.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич заявив, що можливий обмежений військовий напад Росії на територію Альянсу є малоймовірним, але повністю виключати його не можна. Водночас він наголосив, що НАТО має необхідні механізми для реагування на агресію та здатне захищати свою територію.

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