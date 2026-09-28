Росія вже застосовує проти європейських країн широкий спектр гібридних методів – від атак дронів до диверсій і саботажу. Водночас ознак підготовки Москви до прямого військового вторгнення в країни НАТО наразі немає.

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Про це в інтерв'ю ERR заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. За його словами, Москва дедалі частіше спрямовує такі дії не лише проти країн Балтії, а й проти Німеччини та інших великих держав Європи.

"Це викликає глибоке занепокоєння, але водночас дає нам змогу чітко донести думку: по-перше, ми не бачимо, щоб Росія проводила військові маневри біля наших кордонів. Однак Росія застосовує весь спектр гібридних методів – атаки дронів, диверсії та акти саботажу, – спрямованих уже не стільки проти країн Балтії, скільки, наприклад, проти Німеччини та інших великих держав", – сказав міністр.

Заголовки в медіа можуть створювати враження, що Москва готується до війни з Альянсом. Однак оцінки естонської розвідки цього не підтверджують.

"Якщо читати розвідувальні звіти або говорити з нашими розвідниками, які добре бачать, що відбувається в Росії, то йдеться про те, що підготовка до військового вторгнення та агресії імовірна й надалі на дуже низькому рівні", – сказав Цахкна.

Подібну позицію глава МЗС Естонії висловлював і раніше. Під час Генеральної асамблеї ООН 22 вересня він заявив, що за межами Естонії немає російських військ, а розмови про неминучу військову конфронтацію з НАТО не відповідають реальній ситуації.

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Страх ескалації може впливати на готовність Заходу діяти

Цахкна також зазначив, що змішування різних типів загроз може посилювати страх перед ескалацією.

Він вважає, що побоювання можливого прямого протистояння з Росією можуть впливати на готовність західних держав діяти активніше.

Естонський міністр назвав страх ескалації одним з інструментів тиску, які, за його оцінкою, Кремль використовує проти західних демократій.

Водночас він наголосив на необхідності зосереджувати увагу і на реальних гібридних загрозах з боку РФ.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія посилила диверсії та провокації в Європі. На цьому тлі країни Північноатлантичного альянсу активніше обмінюються розвідувальною інформацією.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал ВПС США Алексус Гринкевич заявив, що можливий обмежений військовий напад Росії на територію Альянсу є малоймовірним, але повністю виключати його не можна. Водночас він наголосив, що НАТО має необхідні механізми для реагування на агресію та здатне захищати свою територію.

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