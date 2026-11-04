"Роль США у світі може зменшитися": Зеленський закликав Європу посилювати власну спроможність. Відео

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни посилювати власні оборонні та технологічні можливості, щоб Європа могла самостійно гарантувати свою безпеку. Він наголосив, що роль Сполучених Штатів у світі може стати меншою, тому європейським державам потрібно брати на себе більшу відповідальність.

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Про це глава держави заявив під час виступу на засіданні Берлінської безпекової конференції. Він наголосив, що Україна вдячна США за допомогу, однак без підтримки європейських країн українська держава не змогла б вистояти у війні з Росією.

Роль США у світі може зменшитися

Зеленський зазначив, що вплив Сполучених Штатів на світовій арені може й надалі скорочуватись, тому Європа має посилювати власну роль, а Німеччина повинна бути одним із ключових учасників цього процесу.

Президент вочевидь використав гру слів, говорячи про те, що в Європи немає альтернативи для Німеччини, натякнувши таким чином на проросійську ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини"(AfD).

Зеленський закликав країну бути сильною, підкресливши, що від її рішень значною мірою залежатиме майбутнє європейської безпеки.

"Надто багато залежить від того, у що вірить Німеччина і в кого вона вірить. Роль Сполучених Штатів у світі може стати ще меншою. Тому роль Європи у світі має стати ще більшою. І без Німеччини це неможливо. Без вас свобода неминуче програє.Свобода та безпека в Європі неможливі без вашої волі та вашої сили. У Європи немає альтернативи для Німеччини. Будь ласка, пам’ятайте про це", – заявив Зеленський.

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Без допомоги Європи Україна не змогла б вистояти

Зеленський окремо зупинився на ролі міжнародної підтримки для України.

Зеленський подякував США за допомогу, зазначивши, що без американської підтримки російські удари забрали б життя ще тисяч людей, а мільйони українців могли б стати біженцями.

Водночас президент наголосив, що Україна не змогла б вистояти без підтримки Європи.

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"Якби не Європа, Україна б не вижила. Якби не Німеччина та інші європейські країни, якби не Євросоюз. Росіяни спалили б значно більше наших міст і сіл, якби не ваша допомога", – сказав глава держави.

За його словами, для забезпечення безпеки потрібні партнери та союзники, які готові гарантувати її спільними зусиллями.

Європі потрібні власні аналоги Starlink

Окрему увагу президент приділив технологічній незалежності Європи, зокрема супутниковим системам зв'язку на зразок Starlink.

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Він зазначив, що різні країни вже розробляють власні аналоги цієї системи, і Німеччина також працює над створенням власної супутникової мережі. Зеленський назвав такий підхід правильним, оскільки критично важливо, хто контролює можливість увімкнення та вимкнення таких систем.

"Ключове питання в тому, хто контролює кнопки ввімкнення та вимкнення", – наголосив президент.

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Водночас він звернув увагу на іншу загрозу: необхідність захищати супутникові системи від тих, хто розробляє засоби для їхнього знищення.

За словами Зеленського, жодна країна не здатна самостійно впоратися з такими викликами. Тому захист космічної інфраструктури та розвиток відповідних технологій мають стати спільним європейським завданням.

"Безпека – це дійсно спільний європейський інтерес", – підсумував глава держави.