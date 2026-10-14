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Робота Starlink в Україні відновлюється: Федоров назвав наступне амбітне завдання

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
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Робота Starlink в Україні відновлюється: Федоров назвав наступне амбітне завдання
Starlink у військових України. Джерело: Мілітарний

В Україні робота системи супутникового зв'язку Starlink на швидкості до 160 км/год нібито відновлюється. Таким чином, "ударні дрони та дрони-перехоплювачі мають знову полетіти".

Про це ввечері у середу, 14 жовтня, повідомив колишній міністр оборони Михайло Федоров. Щоправда, колишній держпосадовець не сказав, звідки в нього така інформація.

Що каже Федоров

"Робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється. Ударні дрони та дрони-перехоплювачі повинні знову полетіти. Тепер потрібно попрацювати над тим, щоб узагалі прибрати обмеження швидкості для Starshield", – лаконічно повідомив ексміністр.

Робота Starlink в Україні відновлюється: Федоров назвав наступне амбітне завдання

Повідомлення Федорова в мережі. Джерело: скриншот

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Федоров не уточнив, звідки в нього ця інформація, але раніше він розповідав про свої гарні стосунки з американським власником зазначеної мережі Ілоном Маском.

Про що мова

Зняття ліміту швидкості для Starlink до 160 км/год критично важливе для використання терміналів українськими військовими на ходу: на пікапах, бронетехніці, а також на безпілотних платформах, які швидко рухаються. Першочергово – на швидкісних наземних чи морських дронах-перехоплювачах та БПЛА літакового типу.

Що стосується Starshield, мілітаризованої версії Starlink від SpaceX, робота над повним скасуванням обмежень швидкості для цієї системи має стратегічне значення з кількох причин.

Звичайні цивільні термінали мають програмні обмеження, щоб їх не використовували в керованій ракетній зброї чи на швидкісних літаках. Повна інтеграція Starshield в оборонні системи вимагає підтримки роботи на швидкостях у сотні й тисячі кілометрів на годину.

Стійкість до РЕБ та шифрування: Starshield розробляється спеціально для урядових та військових потреб, забезпечуючи вищий рівень захисту від глушіння (кібер- та радіоелектронної боротьби) порівняно з комерційними версіями.

Пряма інтеграція в тактичні мережі: Відсутність лімітів швидкості дозволить встановлювати ці модулі зв'язку на винищувачі, гелікоптери, крилаті ракети та важкі ударні дрони великого радіуса дії для передачі відеосигналу та телеметрії в реальному часі без ризику раптового відключення термінала через "перевищення ліміту".

Що передувало

Стосовно другої частини повідомлення Федорова, завдання по Starshield – розмови з цього приводу тривають вже довго.

Як повідомляв OBOZ.UA, ще у вересні президент Фінляндії Александр Стубб закликав Ілона Маска розширити можливости Starlink в Україні, щоб українські військові могли уражати російські пускові установки балістичних ракет. Йдеться про об'єкти, розташовані на окупованій території України та в Росії.

І сама Україна неодноразово просила дозволити використовувати дрони з терміналами Starlink для ударів по російських військових об'єктах. Зокрема, йшлося про можливість завдавати ударів на відстані до 200 км углиб території РФ, у тому числі по пускових установках балістичних ракет.

А ось омеження вже наданих послуг Starlink сталося нещодавно на тлі домовленостей американського президента Трампа з російським диктатором Путіним про збільшення постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Одразу після цієї домовленості за адресу України від США пролунали вимоги. Зокрема, Трамп вимагає припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Разом з вимогою пролунала погроза – якщо ні, то США зупинить обмін розвідданими з Україною.

На тлі цих прогроз, що частково таки здійснилися, українські військові повідомили про початок обмежень в роботі зі Starlink.

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