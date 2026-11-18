Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через намір генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії ( МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі призначити росіянина Олексія Ферапонтова своїм заступником. Йдеться про посаду заступника генерального директора МАГАТЕ – керівника Департаменту ядерної енергетики.

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У заяві, оприлюдненій на офіційному сайті МЗС України, наголошується, що таке кадрове рішення є категорично неприйнятним. Українська сторона закликала Гроссі відмовитися від призначення, а держави-члени Агентства – не допустити його.

Причини протесту

У МЗС пояснили, що заперечення України пов’язані не з громадянством кандидата, а з його діяльністю в російських державних структурах. Зокрема, Ферапонтова звинувачують у причетності до дій, спрямованих на легітимізацію незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції та поширення на неї російського регуляторного контролю.

Крім того, щодо нього Україна запровадила персональні санкції відповідно до указу президента від 12 лютого 2023 року №75/2023.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що призначення такої людини на одну з найвищих посад у МАГАТЕ фактично означало б потурання російській політиці щодо українських ядерних об'єктів.

Позиція України

Окремо МЗС нагадало про ситуацію на Запорізькій АЕС – найбільшій атомній електростанції Європи. Вона досі перебуває під російською окупацією, а Росія використовує станцію у військових цілях, створюючи загрози ядерній та фізичній ядерній безпеці.

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Рада керуючих і Генеральна конференція МАГАТЕ неодноразово вимагали від Росії припинити протиправні дії щодо ЗАЕС та повернути контроль над нею Україні.

Українське міністерство також звернуло увагу на статтю VII Статуту МАГАТЕ. Вона передбачає, що під час добору персоналу Агентство має керуватися найвищими стандартами професійної компетентності та доброчесності. Крім того, документ закріплює незалежність генерального директора та працівників організації від зовнішнього впливу.

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Прозорість призначення

Ще одним важливим моментом у заяві стало питання незалежності кадрових рішень МАГАТЕ. МЗС звернуло увагу, що чинний генеральний директор Рафаель Гроссі бере участь у відборі на посаду генерального секретаря ООН.

У зв’язку з цим українська сторона вважає необхідним усунути будь-які підстави для сумнівів щодо можливого впливу політичних міркувань або окремих держав на кадрові рішення Агентства.

У МЗС очікують від керівництва МАГАТЕ максимальної прозорості та неупередженості. Україна також закликала держави-члени організації дати принципову оцінку наміру призначити Ферапонтова та вжити заходів, щоб не допустити цього рішення.

У відомстві наголосили, що Росія не повинна отримувати додаткові можливості впливати на міжнародні інституції через призначення представників своїх державних органів на керівні посади.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як двоє працівників ЗАЕС загинули внаслідок атаки російського дрона. Тоді МАГАТЕ било на сполох.