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"Рішення мають спрацювати найближчими тижнями": Зеленський провів селектор і назвав ключові завдання

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 711
"Рішення мають спрацювати найближчими тижнями": Зеленський провів селектор і назвав ключові завдання
"Рішення мають спрацювати найближчими тижнями": Зеленський провів селектор і назвав ключові завдання

У п'ятницю, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів нараду за участі військових та урядовців. Учасники обговорили відновлення енергосистеми після російських атак, виконання планів стійкості та ситуацію на фронті.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram. Він наголосив, що ухвалені рішення мають спрацювати найближчими тижнями.

Енергетична ситуація в Україні

"Провів селектор за участі військових та урядовців. Перше: вдячний усім ремонтним бригадам, працівникам енергетичних компаній і тим обласним владам, які оперативно відновлюють роботу енергосистеми після російських ударів", – йдеться у повідомленні президента.

Зеленський зазначив, що російські удари завдали значних пошкоджень енергомережам та об’єктам передачі електроенергії, через це ремонтні бригади працюють цілодобово.

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Під час наради, додав політик, учасники уточнили потреби України в енергетичному обладнанні та засобах ППО, а МЗС і команда Офісу президента готують звернення до міжнародних партнерів. Глава держави повідомив, що планує обговорити ці питання з іноземними лідерами.

''Рішення мають спрацювати найближчими тижнями'': Зеленський провів селектор і назвав ключові завдання

Зеленський провів нараду за участі військових та урядовців. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Виконання плану стійкості

"Друге: була доповідь по термінах виконання планів стійкості, зокрема на Київщині та в інших регіонах. Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, і відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій є персональною", – підкреслив український лідер.

Окремо під час наради йшлося про ситуацію в Києві, де міська влада, за оцінкою президента, майже не виконала необхідних заходів. Також заслухали доповідь щодо становища у Прилуках на Чернігівщині.

За підсумками обговорення Зеленський доручив до кінця тижня підготувати комплекс рішень, попередньо узгоджених з місцевими.

''Рішення мають спрацювати найближчими тижнями'': Зеленський провів селектор і назвав ключові завдання

Учасники обговорили, зокрема, відновлення енергосистеми після російських атак. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

''Рішення мають спрацювати найближчими тижнями'': Зеленський провів селектор і назвав ключові завдання

Зеленський провів нараду за участі військових та урядовців. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Ситуація на фронті

"Третє: була доповідь міністра оборони України та Головнокомандувача ЗСУ по ситуації на фронті, передусім на Донеччині, в районах Костянтинівки, Добропілля, Слов’янська, Краматорська. Є результати у знищенні "просочувань" окупанта в Добропіллі. Визначили рішення, які мають спрацювати найближчими тижнями", – наголосив президент.

Глава держави подякував кожному підрозділу, "який повністю виконує визначені завдання".

''Рішення мають спрацювати найближчими тижнями'': Зеленський провів селектор і назвав ключові завдання

Учасники обговорили, зокрема, відновлення енергосистеми після російських атак. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Як писав OBOZ.UA, раніше Зеленський заявив, що Україна готує низку заходів у відповідь на російські терористичні обстріли. Також Київ веде переговори із союзниками, щоб отримати додаткову підтримку для нашої протиповітряної оборони.

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