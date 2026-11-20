Президент США Дональд Трамп заявив, що ватажок Кремля Володимир Путін запевняв його, що хоче завершити війну з Україною дипломатичним шляхом. Але цьому нібито заважає взаємна ненависть між російським диктатором та президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це Трамп сказав на пресконференції у Білому домі 20 листопада. Американський президент пообіцяв "вирішити наші розбіжності з цими людьми".

Що сказав Трамп

Про своє бажання мирних переговорів Путін нібито говорив Трампу під час зустрічі на саміті у китайському Шеньчжені 19 листопада.

"Путін висловив своє бажання про припинення війни з Україною дипломатичними засобами. Я говорив також із представниками, у них складна робота. Проблема в тому, що президент Зеленський і Путін ненавидять один одного. Надзвичайно ненавидять. Якби це було інакше, це була б найлегша війна з восьми, які я припинив. Але ви рідко побачите таку взаємну ненависть", – пояснив американський президент.

Так чи так, Трамп пообіцяв, що "ми вирішимо наші розбіжності з цими людьми".

Американський лідер навіть не намагається приховати своє позитивне ставлення до ватажка Кремля Путіна. Останній нібито знов скаржився, що раніше США "погано ставилися" до його особистості.

"Цієї війни не мало б бути. Путін сказав це вчора, що "цього не мало б бути". Я спитав: "Чи сталося б це, якби я був президентом?" Він каже: "Ні. До мене так погано ставилися". До нього погано ставилася наша країна", – пожалів Путіна Трамп.

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За словами американця, російському військовому злочинцю "зараз дуже нелегко".

"Зараз йому доводиться дуже нелегко, адже він веде війну, яка мала тривати один день, а триває вже п’ять років. І багато людей загинули з обох боків. Я думаю, що ця війна завершиться. Але я вважаю, що маю чудові стосунки з Путіним. І це дуже добре", – сказав він.

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Також президент США знов засудив Міжнародний кримінальний суд, який нібито перевищує свої повноваження. Нагадаємо, що у Дональда Трампа є претензії до МКС через ізраїльську війну в секторі Гази.

А у російського диктатора проблеми з тим, що МКС видав ордер на арешт Путіна.

"Ми домовилися засудити зловживання та перевищення повноважень Міжнародного кримінального суду, який, до речі, вийшов з-під контролю", – заявив Трамп.

Як тривала тристороння зустріч Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора у Шеньчжені, OBOZ.UA писав тут. Загалом – переговори тривали близько півтори години, а серед головних тем були війна в Україні, міжнародна безпека, енергетика та ситуація навколо Ірану.