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РФ погодилася на тристоронню зустріч делегацій, Вашингтон хоче організувати її невідкладно, – Зеленський

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
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РФ погодилася на тристоронню зустріч делегацій, Вашингтон хоче організувати її невідкладно, – Зеленський
РФ погодилась на тристоронню зустріч з США та Україною на рівні переговорних команд

Президент Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресорка Росія підтримала проведенню тристоронньої зустрічі на рівні представників України, США та РФ. Американська сторона пропонує організувати такі переговори якомога швидше.

Їх хочуть провести вже на початку листопада, але остаточні дати зустрічі поки не визначені. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

"Американська сторона пропонує це зробити якомога швидше. Ми підтримуємо це", – сказав гарант. 

Він розповів, що українська сторона отримала інформацію про результати переговорів спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа у Росії. Згідно з отриманими сигналами, Москва підтримує проведення тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд.

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Головною метою цих переговорів буде наближення завершення війни та підготовка зустрічі лідерів трьох держав – Володимира Зеленського, Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Президент наголосив, що Україна підтримує ініціативи щодо припинення вогню, повернення військовополонених та вирішення інших гуманітарних питань. Водночас Зеленський звернув увагу на попередній досвід переговорів із Росією, яка вже неодноразово погоджувалася на переговорні ініціативи, проте згодом змінювала свою позицію.

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