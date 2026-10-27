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"РФ не демонструє жодних ознак бажання миру": прем'єрка Данії скептично оцінила переговори лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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"РФ не демонструє жодних ознак бажання миру": прем'єрка Данії скептично оцінила переговори лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним
Фредеріксен не підтримала самостійну ініціативу Фінляндії та Норвегії. Джерело: Facebook / Mette Frederiksen

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен скептично поставилася до ініціативи лідерів Фінляндії та Норвегії провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо України. Вона наголосила, що ця ініціатива не була узгоджена з іншими країнами.

Фредеріксен заявила, що не бачить жодних ознак бажання Росії миру з Європою. Про це вона сказала в інтерв’ю данському телеканалу DR.

Фредеріксен не підтримала самостійну ініціативу Фінляндії та Норвегії

Метте Фредеріксен заявила, що "дуже скептично" ставиться до незалежної ініціативи Норвегії та Фінляндії щодо діалогу з Путіним.

"Я дуже скептично ставлюся до цієї незалежної ініціативи Норвегії та Фінляндії, оскільки вона не була скоординована з іншими країнами", – сказала вона телеканалу DR.

За словами данської прем’єрки, вона не розуміє, яких результатів лідери двох країн сподіваються досягти завдяки цим переговорам.

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"Я не знаю, чого, на їхню думку, можна досягти за допомогою цього", – зазначила Фредеріксен.

Данська прем’єрка не бачить ознак бажання Росії миру

Фредеріксен наголосила, що не бачить жодних ознак того, що Росія прагне миру з Європою. Вона вказала як на гібридну війну, яка триває щодня, так і на російські атаки в Україні.

"Я не бачу жодних ознак того, що Росія бажає миру з Європою – ні в умовах гібридної війни, яка ведеться щодня, ні в Україні, де вона щодня чинить запеклі та агресивні напади", – заявила прем’єрка Данії.

На її думку, європейські країни мають зберігати єдність і не вдаватися до самостійних дій.

"Я вважаю, що ми повинні зберігати єдність Європи, а не діяти самотужки", – наголосила Фредеріксен.

Фредеріксен закликала Європу діяти спільно

Данська прем’єрка також нагадала, що європейські лідери раніше неодноразово наголошували на важливості спільної позиції, коли окремі політики самостійно вирушали до Москви.

"Ми раніше підкреслювали – дуже чітко, від імені всієї Європи – щоразу, коли інші діяли самостійно і їздили до Москви, що для нас, європейців, вкрай важливо триматися разом. За це багато хто з нас боровся всі ці роки", – сказала вона.

Що передувало

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери обговорили війну Росії проти України та дипломатичні зусилля для її припинення.

У Кремлі повідомили, що Путін під час розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії оцінив поточну ситуацію на фронті в Україні, нагадавши про її "першопричини".

Reuters з посиланням на джерело повідомило, що Путін сказав Стаббу та Стору, що Росія не піде на компроміс щодо своєї мети захопити весь Донбас.

Після розмови з російським диктатором Александр Стубб і Норвегії Йонас Гар Стьоре зателефонували президенту України Володимиру Зеленському. Вони обговорили підсумки переговорів із російським керівником, а також подальші дипломатичні зусилля за участю України, США, Європи та НАТО.

У Кремлі заявили про готовність відновити тристоронні переговори щодо України у другій декаді листопада. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, однією з головних тем майбутньої зустрічі має стати побудова системи безпеки для України та Росії після завершення війни.

Як писав OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський розповів про переговори в Осло щодо гарантій безпеки для України. За його словами, Київ може отримати гарантії за принципом статті 5 НАТО, яка передбачає колективний захист у разі нападу на одного з учасників Альянсу.

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