Високопоставлені республіканці у Палаті представників США (нижня палата Конгресу) погрожують скасувати положення законопроєкту про оборону щодо України, які зокрема передбачають обмін розвідданими, розширення військової допомоги та цільових санкцій проти Росії. Таким чином вони тиснуть на демократів, аби ті вилучили з документа формулювання, які б посилили контроль Конгресу над міністром оборони Пітом Гегсетом та президентом Дональдом Трампом.

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Про це пише NBC News із посиланням на сім поінформованих джерел. За їхніми даними, за тиском на демократів стоять спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана) та голова комітету з міжнародних відносин Браян Маст (республіканець від штату Флорида).

Вони наполягають на вилученні з Закону про національну оборону кількох положень, спрямованих на надання допомоги Україні у війні з Росією. Республіканці намагаються використати їх як козир у переговорах з опонентами.

"Ці дії є переговорною тактикою, покликаною змусити демократів, які незабаром отримають контроль над обома палатами Конгресу, вилучити з цього законопроєкту, який обов’язково має бути ухвалений, положення, пов’язані з Гегсетом і Трампом, на тлі занепокоєння щодо війни з Іраном та лідерських якостей міністра оборони", – сказано в статті.

Глава Пентагону минулого тижня ледь уникнув імпічменту, керує непопулярною війною та зазнає критики за те, що відсуває на другий план високопоставлених військових офіцерів.

Серед положень цього Закону (NDAA), проти яких виступають республіканці, є формулювання, які змушують Гегсета звертатися до Конгресу перед підвищенням та пониженням у званні військових офіцерів, обмежують витрати Гегсета на відрядження без додаткової інформації щодо війни з Іраном, а також встановлюють обмеження на повноваження Гегсета та Трампа щодо ведення війни.

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"Переговори щодо NDAA, який визначає бюджет Міністерства оборони на наступний рік, цього тижня перейшли на рівень голів комітетів та керівництва, за словами двох осіб, які охарактеризували цей процес як "живу гру". Очікується, що остаточний варіант тексту NDAA буде затверджено в перший тиждень грудня", – пише NBC News.

Як повідомляв OBOZ.UA, обмін розвідданими з Україною у жовтні став предметом суперечок між адміністрацією Трампа та президентом України Володимиром Зеленським, звинуватив Білий дім в обмеженні обміну розвідданими, що протягом останніх 4,5 років допомагав Києву запобігати атакам російських балістичних ракет.

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Трамп і держсекретар Марко Рубіо заперечили ці звинувачення, а Зеленський згодом підтвердив, що обмін розвідданими відновився після перерви.