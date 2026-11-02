"Ремонтні бригади працюють цілодобово": Зеленський розповів про нову російську тактику обстрілів енергетики. Відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія продовжує здійснювати операцію проти енергосистеми України. Цього року у ворога нова тактика: вони б’ють не тільки по обʼєктах генерації, але й завдають ударів по мережах, намагаючись зашкодити розподілу електроенергії.

Відео дня

Фахівці працюють над відновленням, водночас росіяни постійно здійснюють нові атаки, йдеться про десятки ударів на добу. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні в понеділок, 2 листопада.

"Цими тижнями по всій Україні практично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики – після російських обстрілів відновлюють подачу електрики... Наші енергетики, наші ремонтники – справжні молодці, виконують колосальну роботу. Зараз швидкість відновлення має таке ж значення, як і наявність ракет у ППО. Тому кожен день має бути абсолютно ефективним у ремонтах, у відновленні, у будівництві захисту", – зазначив він.

Президент поставив перед урядом завдання восени та взимку поновити програму доплат енергетикам і ремонтникам, яка добре показала себе торік.

"Усім, хто задіяний у цих ремонтах, енергетикам потрібні доплати щомісяця, щоб люди відчували, що суспільство цінує те, що вони роблять і як вони працюють. Також мають бути ротації команд, які працюють у найбільш складних умовах. Українські громади мають справді йти пліч-о-пліч у відновленні. Я розраховую, що цього тижня уряд представить усі деталі підтримки для ремонтних бригад та енергетиків", – резюмував гарант.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві досі не працюють на виробництво електроенергії три великі теплоелектроцентралі – ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які зазнали пошкоджень під час російської атаки 7 січня 2026 року. Через це столиця має обмежені можливості власної генерації, а швидко стабілізувати електропостачання не вдасться, для цього необхідно відновити не лише пошкоджені енергетичні об'єкти, а й мережі передачі та розподілу електроенергії.

Головні історії дня