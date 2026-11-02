"Ремонтні бригади працюють цілодобово": Зеленський розповів про нову російську тактику обстрілів енергетики. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Українцям назвали тариф на газТарифи на газ в Україні з 1 листопада: скільки коштуватиме кубометрІлюстрація - відключення світлаСитуація зі світлом змінилася: які графіки діють і в яких регіонах найгірше"Росіяни не могли не знати": 26 людей загинуло внаслідок російського удару по школі і укриттю в Комишувасі на Запоріжжі. Відео"Росіяни не могли не знати": 26 людей загинуло внаслідок російського удару по школі і укриттю в Комишувасі на Запоріжжі. ВідеоВідомо про розстріли: після завершення перемир'я в Олешках окупанти провели фільтрацію на прибережних територіяхВідомо про розстріли: після завершення перемир'я в Олешках окупанти провели фільтрацію на прибережних територіяхШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуУкраїнцям назвали тариф на газ із 1 грудня 2026 рокуУкраїнцям назвали тариф на газ із 1 грудня 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кубометрНад Києвом створили РЕБ-купол: "Флеш" розповів, як працює новий захист від реактивних "Шахедів"Над Києвом створили РЕБ-купол: "Флеш" розповів, як працює новий захист від реактивних "Шахедів"Росія підняла у повітря групу літаків Ту-160 з аеродрому "Українка": можливі пуски крилатих ракетРосія підняла у повітря групу літаків Ту-160 з аеродрому "Українка": можливі пуски крилатих ракет"Як можна стати президентом, будучи настільки дурним?" Інтерв'ю зі швейцарцем Фредеріком Сплендоре, який пробіг 13 країн заради України"Як можна стати президентом, будучи настільки дурним?" Інтерв'ю зі швейцарцем Фредеріком Сплендоре, який пробіг 13 країн заради України
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Ремонтні бригади працюють цілодобово": Зеленський розповів про нову російську тактику обстрілів енергетики. Відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
495
"Ремонтні бригади працюють цілодобово": Зеленський розповів про нову російську тактику обстрілів енергетики. Відео
Президент Володимир Зеленський. Джерело: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія продовжує здійснювати операцію проти енергосистеми України. Цього року у ворога нова тактика: вони б’ють не тільки по обʼєктах генерації, але й завдають ударів по мережах, намагаючись зашкодити розподілу електроенергії. 

Фахівці працюють над відновленням, водночас росіяни постійно здійснюють нові атаки, йдеться про десятки ударів на добу. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні в понеділок, 2 листопада. 

"Цими тижнями по всій Україні практично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики – після російських обстрілів відновлюють подачу електрики... Наші енергетики, наші ремонтники – справжні молодці, виконують колосальну роботу. Зараз швидкість відновлення має таке ж значення, як і наявність ракет у ППО. Тому кожен день має бути абсолютно ефективним у ремонтах, у відновленні, у будівництві захисту", – зазначив він. 

Читайте також
Роман ПрядунРоман Прядун
38,9 т.
ЄС і Канада створюють альянс на тлі загроз з боку Трампа та Путіна: що це дає Україні й що може завадити
38,9 т.
ЄС і Канада створюють альянс на тлі загроз з боку Трампа та Путіна: що це дає Україні й що може завадити
Марія ШевчукМарія Шевчук
13,1 т.
Ексдиректор ЦРУ про Буданова: Його оцінки допомагають зрозуміти динаміку війни
13,1 т.
Ексдиректор ЦРУ про Буданова: Його оцінки допомагають зрозуміти динаміку війни
Іван ЧерленськийІван Черленський
11,9 т.
У Кремлі відповіли, чи можливі нові гуманітарні операції, як в Олешках
11,9 т.
У Кремлі відповіли, чи можливі нові гуманітарні операції, як в Олешках

Президент поставив перед урядом завдання восени та взимку поновити програму доплат енергетикам і ремонтникам, яка добре показала себе торік.

"Усім, хто задіяний у цих ремонтах, енергетикам потрібні доплати щомісяця, щоб люди відчували, що суспільство цінує те, що вони роблять і як вони працюють. Також мають бути ротації команд, які працюють у найбільш складних умовах. Українські громади мають справді йти пліч-о-пліч у відновленні. Я розраховую, що цього тижня уряд представить усі деталі підтримки для ремонтних бригад та енергетиків", – резюмував гарант. 

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві досі не працюють на виробництво електроенергії три великі теплоелектроцентралі – ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які зазнали пошкоджень під час російської атаки 7 січня 2026 року. Через це столиця має обмежені можливості власної генерації, а швидко стабілізувати електропостачання не вдасться, для цього необхідно відновити не лише пошкоджені енергетичні об'єкти, а й мережі передачі та розподілу електроенергії.

Схожі теми
енергосистема УкраїниРосійські обстрілиВійна в УкраїніЕнергетикаелектроенергіяВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!