Подивіться уважно на це фото. Це, мабуть, єдиний реальний результат "історичного" саміту. Путін тримає Трампа за лікоть, як старого знайомого, якого не можна відпускати. Трамп нахиляється до нього з виразом людини, яка намагається щось розчути.

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А посередині стоїть Сі Цзіньпін і тихо посміхається, як господар, який точно знає, хто в цій кімнаті насправді виграв.

Цю зустріч анонсували як нову Ялту, першу в історії розмову лідерів трьох ядерних наддержав. Світ чекав чогось великого. А отримав "велике нічого." Декларацію, в якій лідери урочисто погодилися, що ядерна війна це погано.

Жодних переговорів про контроль над озброєннями, жодних зобов'язань, жодних цілей. Путін сам пояснив, що документ нікого ні до чого не змушує. Після цього трійка роз'їхалася, навіть не вийшовши до журналістів.

Про Україну в спільній заяві не сказано ані слова. Найбільша війна в Європі з часів Другої світової, сотні тисяч загиблих, удари по цивільних щоночі. А ці троє старців просто зробили вигляд, що її не існує. Хоча Трамп перед поїздкою обіцяв, що війна буде на порядку денному.

Але для кожного з учасників це велике ніщо має свою ціну. Сі отримав картинку, де він у центрі світу, а Вашингтон і Москва стоять по боках. Путін отримав головне, чого хотів – фото на рівних із лідерами США і Китаю, після кількох років ізоляції і ордера МКС.

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Недарма він так щиро дякував Сі за організацію. А от що отримав Трамп, крім рукостискання з людиною, яка тим часом продовжує бомбити українські міста, сказати важко.

Тож Шеньчжень показав просту річ. Мир не народжується з фото і символічних декларацій. Його виборюють на фронті, у Керченській протоці, на російських НПЗ і в кабінетах тих лідерів, які, як прем'єр Австралії, не бояться сказати Путіну в обличчя, щоб він припинив свою війну.

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А поки великі держави фотографуються, Українські Сили оборони продовжують робити справжню роботу.

Так переможемо

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