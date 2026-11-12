Велика Британія та Франція мають негайно відправити свої війська в Україну, не чекаючи укладення мирної угоди з Росією. Вони могли б захищати українські населені пункти й критичну інфраструктуру від російських атак, водночас давши змогу вивільнити більше українських сил для фронту.

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Із такою пропозицією виступив колишній генеральний секретар НАТО та експрем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю британському виданню The Telegraph. Він дорікнув Парижу та Лондону за брак рішучості й назвав створену ними "коаліцію охочих" радше "коаліцією тих, хто чекає".

"Протягом кількох місяців Франція та Велика Британія намагалися створити коаліцію охочих, але тепер це радше коаліція тих, хто чекає. Ми маємо перетворити її на "коаліцію тих, хто діє", відправивши війська", – сказав Расмуссен.

Колишній очільник НАТО наголосив, що Європа має не чекати на мирну угоду, а самостійно докладати зусиль для припинення війни. Зокрема, вона повинна показати російському диктатору Володимиру Путіну, що не відступить під тиском і продовжить допомагати Україні захищатися від російських атак.

З такою заявою Расмуссен виступив на тлі переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі, присвячених гарантіям безпеки й запобіганню новій війні. Європейських представників не допустили до переговорного залу після того, як Москва виступила проти їхньої участі.

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На думку колишнього генсека НАТО, це не звільняє європейські країни від відповідальності за підтримку України.

"Президент Трамп обрав Москву й став на бік Володимира Путіна. Тому Європа несе особливу відповідальність за допомогу Україні, і саме тому я закликаю європейських лідерів прокинутися", – наголосив Расмуссен.

Він переконаний, що Путін не зацікавлений у мирі, поки вважає, що може досягти успіху на полі бою. Тому, наголосив колишній очільник Альянсу, необхідно змінити розрахунки Кремля та посилити тиск на Росію.

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За його пропозицією, британські та французькі військові могли б захищати українські населені пункти від російських атак, виконуючи роль сил стримування та гарантування безпеки. Це дало б змогу вивільнити більше українських ресурсів для використання безпосередньо на фронті.

Водночас Расмуссен наголосив, що таке розгортання контингенту відповідатиме міжнародному праву, якщо відбудеться на прохання Києва.

Колишній очільник Альянсу закликав Німеччину, Іспанію та Грецію передати Україні всі наявні запаси ракет-перехоплювачів для систем Patriot, щоб допомогти їй захиститися від російських балістичних ударів. Крім того, він запропонував поширити інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО на західні регіони України.

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Ще один пункт його плану передбачає конфіскацію Євросоюзом понад 200 млрд євро заморожених російських активів. Ці кошти, на думку Расмуссена, слід спрямувати на поповнення оборонного бюджету України.

Він виступає і за реформування "Коаліції охочих": у ній мають залишитися лише країни, готові вступити у війну з Росією, якщо та знову нападе на Україну після укладення угоди про припинення вогню. Водночас учасники об'єднання повинні мати надійні гарантії безпеки.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв, що введення європейських військ в Україну нібито означатиме війну з Росією. Він також стверджував, що саме Європа нібито підштовхує західні країни до конфлікту з Москвою. Водночас Путін заявив, що РФ начебто не має підстав для війни з Європою, а нинішню ситуацію назвав наслідком "системних помилок Заходу в політиці та безпеці".