Рада ЄС продовжила мандат місії з військової допомоги Україні: про який термін йдеться

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Який тариф на світло встановлять з 1 грудня 2026 рокуУкраїнцям назвали тариф на світло з 1 грудня 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*годКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаУкраїнці, які мають Дію, можуть оформити базову виплатуУкраїнці, які мають Дію, можуть оформити базову виплату: які правилаЧи буде стрімке падіння гривні наприкінці 2026 рокуЧи буде стрімке падіння гривні наприкінці 2026 року: OBOZ.UA дізнався, до чого готується валютний ринок і що визначатиме курс долараВолодимир Зеленський"У Росії рекордні втрати на фронті": Зеленський заявив про посилення переговорних позицій України перед зустріччю в Абу-Дабі. ВідеоЯким банкам довіряють українціЯким банкам довіряють українці: де вважають за краще зберігати грошіВасиль Небензя"Москва не погодиться на заморожування конфлікту": Небензя зробив провокативну заяву щодо мирних переговорівЗвільнення замість підозри? Після обшуків заступник міністра відновлення написав заяву про відставку. ФотоЗвільнення замість підозри? Після обшуків заступник міністра відновлення написав заяву про відставку. ФотоПрипинення вогню не розглядатимуть: стало відомо, на чому зосередяться переговорники в Абу-ДабіПрипинення вогню не розглядатимуть: стало відомо, на чому зосередяться переговорники в Абу-ДабіГривневі та доларові банкноти лежать поруч із калькулятором на століГривневий депозит проти доларового: за якого курсу валютний вклад виграє
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Рада ЄС продовжила мандат місії з військової допомоги Україні: про який термін йдеться

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
57
Рада ЄС продовжила мандат місії з військової допомоги Україні: про який термін йдеться
Рада продовжила мандат Місії військової допомоги ЄС. Джерело: Ministerie van Defensie

Рада Європейського Союзу продовжила мандат Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) ще на два роки – до 15 листопада 2028 року. На її роботу протягом цього періоду передбачили майже 300 млн євро.

Відповідне рішення оприлюднили на офіційному сайті Ради ЄС. У повідомленні також зазначається, що після стратегічного перегляду діяльності місії європейські партнери вирішили розширити її можливості та відкрити представництво в Україні.

Новий формат співпраці

Представництво EUMAM Ukraine в Україні координуватиме роботу безпосередньо з українським військовим керівництвом, Збройними силами України та міжнародними партнерами.

Крім того, Рада ЄС розширила мандат місії. Тепер під час підготовки українських військовослужбовців більше враховуватимуть бойовий досвід, отриманий Україною під час повномасштабної війни. Основний акцент зроблять на вдосконаленні військового навчання відповідно до потреб української оборони.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
21,1 т.
Мерц пригрозив заблокувати семирічний бюджет ЄС без гарантій усіх країн фінансувати Україну – FT
21,1 т.
Мерц пригрозив заблокувати семирічний бюджет ЄС без гарантій усіх країн фінансувати Україну – FT
Надія ДанищукНадія Данищук
17,0 т.
Європа питає: що таке "Карфаген?" Порошенко вимагає терміново викликати силовиків у Раду для звіту
17,0 т.
Європа питає: що таке "Карфаген?" Порошенко вимагає терміново викликати силовиків у Раду для звіту
Ігаль ЛевінІгаль Левін
8,3 т.
Від Донбасу до НАТО: як Путін перетворює переговори про Україну на торг за Європу
8,3 т.
Від Донбасу до НАТО: як Путін перетворює переговори про Україну на торг за Європу

Місія продовжить співпрацювати зі США, Великою Британією, Канадою, Норвегією та іншими міжнародними партнерами. Також вона координуватиме роботу з Коаліцією охочих і країнами НАТО в межах командування НАТО з питань безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU).

Як працює місія

Рада ЄС ухвалила рішення про створення EUMAM Ukraine 17 жовтня 2022 року. Спочатку місія мала діяти протягом двох років.

Її стратегічна мета – посилення військового потенціалу Збройних сил України, щоб вони могли відновлювати та ефективно проводити військові операції, захищати територіальну цілісність країни в межах міжнародно визнаних кордонів, здійснювати суверенітет і захищати цивільне населення від російської збройної агресії.

EUMAM Ukraine забезпечує кілька напрямів підготовки українських військових:

  • індивідуальне військове навчання;
  • колективну підготовку підрозділів;
  • спеціалізоване навчання військовослужбовців;
  • координацію та синхронізацію навчальних програм між державами-членами ЄС.

Навчання проходить на території країн Євросоюзу. Його також підтримують передачею Збройним силам України обладнання летального та нелетального призначення.

Фінансування діяльності EUMAM Ukraine здійснюється через Європейський фонд миру.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Мерц пригрозив заблокувати семирічний бюджет ЄС без гарантій усіх країн фінансувати Україну.

Схожі теми
Військова допомога УкраїніЕкономічна допомога Україні під час війниЄвропейський Союз (ЄС)Рада ЄСполітикаДопомога ЗСУ
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!