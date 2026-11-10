Рада ЄС продовжила мандат місії з військової допомоги Україні: про який термін йдеться

Рада Європейського Союзу продовжила мандат Місії ЄС з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) ще на два роки – до 15 листопада 2028 року. На її роботу протягом цього періоду передбачили майже 300 млн євро.

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Відповідне рішення оприлюднили на офіційному сайті Ради ЄС. У повідомленні також зазначається, що після стратегічного перегляду діяльності місії європейські партнери вирішили розширити її можливості та відкрити представництво в Україні.

Новий формат співпраці

Представництво EUMAM Ukraine в Україні координуватиме роботу безпосередньо з українським військовим керівництвом, Збройними силами України та міжнародними партнерами.

Крім того, Рада ЄС розширила мандат місії. Тепер під час підготовки українських військовослужбовців більше враховуватимуть бойовий досвід, отриманий Україною під час повномасштабної війни. Основний акцент зроблять на вдосконаленні військового навчання відповідно до потреб української оборони.

Місія продовжить співпрацювати зі США, Великою Британією, Канадою, Норвегією та іншими міжнародними партнерами. Також вона координуватиме роботу з Коаліцією охочих і країнами НАТО в межах командування НАТО з питань безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU).

Як працює місія

Рада ЄС ухвалила рішення про створення EUMAM Ukraine 17 жовтня 2022 року. Спочатку місія мала діяти протягом двох років.

Її стратегічна мета – посилення військового потенціалу Збройних сил України, щоб вони могли відновлювати та ефективно проводити військові операції, захищати територіальну цілісність країни в межах міжнародно визнаних кордонів, здійснювати суверенітет і захищати цивільне населення від російської збройної агресії.

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EUMAM Ukraine забезпечує кілька напрямів підготовки українських військових:

індивідуальне військове навчання;

колективну підготовку підрозділів;

спеціалізоване навчання військовослужбовців;

координацію та синхронізацію навчальних програм між державами-членами ЄС.

Навчання проходить на території країн Євросоюзу. Його також підтримують передачею Збройним силам України обладнання летального та нелетального призначення.

Фінансування діяльності EUMAM Ukraine здійснюється через Європейський фонд миру.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Мерц пригрозив заблокувати семирічний бюджет ЄС без гарантій усіх країн фінансувати Україну.

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