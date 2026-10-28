"Питання ширше": Зеленський пояснив ситуацію з постачанням ракет-перехоплювачів з США і роботою Starlink

Україна у 2026 році отримує в середньому лише 12 ракет для Patriot на місяць і змушена шукати додаткові боєприпаси в інших країнах. Водночас супутникові системи Starlink і Starshield відіграють важливу роль в обороні України та протидії російським ударним безпілотникам.

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Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками українських медіа. Він також розповів про своє звернення до президента США Дональда Трампа щодо додаткових ракет на зимовий період.

Україна відчуває дефіцит ракет для ППО

Зеленський пояснив, що проблема з американськими постачаннями стосується не лише ракет для Patriot. Україні також бракує боєприпасів для систем NASAMS. Вони, як і інше озброєння, входять до пакетів у межах програми PURL, за які платять європейські партнери.

За словами президента, США вже передали Україні частину озброєння за цією програмою. Вона передбачає постачання різних видів військової продукції, зокрема 20-міліметрових снарядів для F-16, боєприпасів для HIMARS, а також ракет для Patriot та AIM.

Водночас із постачанням окремих видів озброєння залишаються труднощі. Зокрема, у 2026 році Україна отримує в середньому лише 12 ракет для Patriot на місяць.

Тому Україна домовляється про додаткові постачання з іншими країнами, переважно європейськими. Зеленський не розкрив, про які саме держави йдеться, оскільки вони самі мають обмежені запаси ракет, а їхнє населення побоюється, що після передання боєприпасів для власних армій може не вистачити.

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За словами президента, завдяки двостороннім домовленостям Україна отримує різну кількість ракет – дві, п'ять, десять або двадцять. Шукати нові партії боєприпасів і засоби протиповітряної оборони доводиться щотижня.

"Я сьогодні живу в таких обставинах, коли постійно – кожен тиждень – треба збирати нові пакети, нові ракети, новий захист", – сказав Зеленський.

Він пояснив, що ці ракети необхідні для щоденного захисту українців від російських балістичних ударів. Для отримання потрібних боєприпасів Україна потребує схвалення Сполучених Штатів.

Головні історії дня

Зеленський попросив Трампа затвердити додатковий пакет ракет

Підписання документів про постачання американських ракет не покриває всіх потреб України в боєприпасах. Зеленський пояснив, що міністр оборони США Піт Гегсет підписав документи на постачання 12 ракет, тоді як протягом цього місяця Україна використала 35. Ще 23 ракети вдалося знайти завдяки домовленостям за іншими напрямками.

Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку Зеленський попросив затвердити додатковий пакет ракет на зимовий період.

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"Я сказав йому: "Мені потрібен цей пакет. Будь ласка, затвердьте цей пакет зараз", – розповів глава держави.

За словами Зеленського, він назвав Трампу необхідну кількість ракет і запевнив, що в разі їхнього постачання Україна не завдаватиме ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ).

Трамп поцікавився, де можна знайти ці боєприпаси. Зеленський вказав на країни, які мають необхідні ракети. Американський президент пообіцяв докласти всіх зусиль, водночас зауваживши, що запаси таких боєприпасів у самих США обмежені.

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Зеленський пояснив, як Україна використовує Starshield

Президент прокоментував заяви Ілона Маска про використання Starshield проти російських військових і наголосив, що українські сили застосовують систему для оборони на своїй території, а не для атак у Росії.

"Це не "offensive", це "defensive" – це різні речі", – пояснив Зеленський.

За його словами, Starshield допомагає українським військовим протистояти російським окупантам. Водночас супутникові системи використовують не лише для бойових завдань, а й для логістики – зокрема, забезпечення військових їжею та водою.

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Крім того, Україна почала застосовувати Starshield для протидії російським ударним безпілотникам типу "Шахед" і реактивним дронам.

Як приклад Зеленський навів дрон "Барс", який раніше використовували як далекобійний ударний безпілотник. За його словами, українська сторона вирішила перевірити, чи можна застосовувати його для знищення повітряних цілей.

За словами президента, одна з європейських країн оплатила закупівлю 2000 таких дронів. Під час випробувань "Барс" успішно знищив російський "Шахед".

"Ми були дуже раді. А потім Starshield перестав працювати", – зазначив Зеленський.

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Президент додав, що не знає, хто саме ухвалив рішення про припинення роботи системи. За його припущенням, це могло бути внутрішнє рішення SpaceX або розпорядження когось з американського уряду.

Україна знищує близько 90% "Шахедів"

Зеленський також повідомив, що під час відключення Starlink і Starshield гинули мирні жителі. За його словами, причини були різними, однак перебої в роботі супутникових систем також призводили до загибелі людей.

Водночас нині українські сили знищують близько 90% російських "Шахедів". Як пояснив президент, на початку російських атак цей показник становив від 50% до 75–78%, але згодом зріс до нинішнього рівня.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що європейські союзники США та Канада почали шукати альтернативу Starlink після обмежень на використання супутникового зв'язку в Україні. Партнерів непокоїть залежність від системи SpaceX, адже доступ до неї можуть обмежити без попередніх консультацій.

Одним із можливих альтернативних рішень є європейська супутникова мережа OneWeb. Водночас її термінали важчі, більші та потребують більше енергії, що створює додаткові труднощі для використання безпосередньо на фронті.