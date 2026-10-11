Навіть якби замах на Гітлера 20 липня 1944 року виявився успішним, він, найімовірніше, не зупинив би війну. Уся Німеччина працювала як воєнний маховик, зупинити який було неможливо. Те саме ми спостерігаємо сьогодні в Росії, хоча зрозуміле бажання мільйонів українців та інших народів побачити Путіна на концерті у Кобзона. Ті, хто збирає ракети та БПЛА, хто їх запускає й іде в Україну воювати за контрактом, – це міні-путіни і їх мільйони. Половина Росії, якщо не дві третини, заражена антиукраїнською пропагандою, де здоровий націоналізм підмінили "нацизмом". Пересічний громадянин у Європі та Америці цього не побачив і не зрозумів. Київ у відповідь лише відмахується і кричить: "А ви – рашисти!", що схоже на суперечку сліпого з глухим. Усі війни починалися з пропаганди та політики. "Повернемо Крим у рідну гавань" – усі проковтнули – і Україна, і Європа з Америкою. Далі – гірше: захоплення частини Донбасу та переговори ні про що, коли на території суверенної держави розташувалися війська сусіда. Замість того, щоб припинити будь-які торговельні та політичні відносини з Росією, Захід продовжив з нею торгувати й загравати. Тепер догрався.

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Ця війна не має військового вирішення. Хтось може донести цю тезу до керівництва України? Війну може зупинити лише повна політична та економічна ізоляція Росії. Минулого року ЄС закупив у РФ скрапленого газу на 7 мільярдів євро. При цьому заява президента Трампа про закупівлю дизельного палива в Росії – не більше ніж політичні ігри та передвиборчий блеф. Жодного дизельного палива до листопада в Америку з Росії не надійде, і ціни не знизить. На це є три причини. Перша – мільйон тонн за три тижні не доставить за океан і не розвезе по всій країні навіть Всевишній. Друга – якби це сталося, то така кількість для всієї Америки – це як крапля в морі. Третя – російський дизель "брудний" і вимагає для споживання в Америці додаткової переробки. Проте нафту з Росії купують треті країни, і виручка від цих продажів йде на війну з Україною.

Чому ця війна не має військового вирішення? Про це неодноразово писали й говорили. Тому що сьогодні війна для Росії – це парадигма. Заперечення цієї тези рівнозначне твердженню, що Земля пласка. Ігнорування ж іншого факту, що в Росії панує неонацизм, а не "рашизм", додає масла у вогонь. Хіба що, крім Північної Кореї та Ірану, ні Китай, ні Сполучені Штати (ми не говоримо тут про Трампа, який не відрізняє пса від кабелю), ніяка інша країна у світі не захоче мати справу з неонацистською державою. Це апріорі. Рано чи пізно політичні лідери Європи прийдуть до розуміння цієї тези, і світ почне змінюватися. Які б мільярди Євросоюз не вливав у військову машину та військову допомогу Україні, це нічого кардинально не вирішить. Точно так само, як Україна наполегливо відновлюватиме після бомбардувань свою інфраструктуру, Росія "зализуватиме рани" від українських нальотів на НПЗ та логістику. При цьому Росія має перевагу в території та живій силі, тоді як Україна має перевагу в політичному та моральному аспектах. Перемога буде досягнута Києвом великою ціною, якщо йти лише мілітаристським шляхом.

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