Трамп про Зеленського:

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"Зеленський не є хорошим хлопцем для нас, щоб з ним мати справу.

Вони не збираються домовлятися з Зеленським. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовлятися, але не хоче.

Я не великий шанувальник Зеленського. Вони зруйнували Україну."

Це з інтерв'ю Трампа каналу Newsmax, який було презентовано в Україні в лютому, але який ще так і не почав тут своє мовлення.

Але справа не в каналі, а в Трампі. Він, звісно, не може пройти повз закиди Зеленського, має йому щось відповідати. І у цих відповідях повністю розкриває свою суть. Тобто, атакуючи Зеленського він лише підтверджує свою... путіноголовість.

Бо робить це саме з російських позицій. Не з консервативних, прагматично-комерційних, а саме російських. Тому що фігура замовчування, Путін, поза критикою. Це не він руйнує Україну, це ми самі... Ага.

Отож, у явно критичній для себе ситуації, очевидно стресовій, Трамп робить для себе критичні помилки. І "дизельна оборудка" з Путіним, і словесна перепалка із Зеленським, і, особливо, блокування для оборонців України Starshield – військової версії Starlink ведуть його до політичної поразки.

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За великим рахунком, його необмежене й свавільне президентство небезпечне для цілого людства. І обмеження його влади новим Конгресом виглядає як критична необхідність.

Але якщо решта людства платить за це цінами на пальне, то Україна знову платить ще й своєю кров'ю. Платить за всіх. Платить вимушено, бо не має іншого вибору в ситуації, що склалася.

Немає навіть права на вибір.

Треба віддати належне, у конкурсі капітанів перемагає Зеленський. Але це не конкурс капітанів...

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