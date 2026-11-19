Російський диктатор Володимир Путін, який розв’язав криваву бійню проти України, розповів про "зацікавленість у врегулюванні конфлікту". За його словами, Росія нібито прагне врегулювання разом зі Сполученими Штатами та Китаєм.

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Таку заяву ватажок Кремля зробив на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном. Фрагмент виступу воєнного злочинця опублікував канал Livenow from Fox.

Що заявив диктатор

За словами Путіна, Росія, Китай і США мають багато спільних інтересів у врегулюванні регіональних конфліктів, зокрема, звісно, конфлікту в Україні. Також він заявив, що РФ, КНР і Штати об’єднує "спільна відповідальність за підтримання міжнародного миру й безпеки".

"Наші країни мають багато спільних інтересів у врегулюванні регіональних конфліктів, звісно, зокрема конфлікту в Україні. Ми говорили про це ще вчора з головою Китайської Народної Республіки, а сьогодні за ініціативи президента Сполучених Штатів приділили цьому багато уваги на двосторонній зустрічі", – сказав Путін.

Також воєнний злочинець заявив, що Росія, Китай та США разом здатні зробити істотний внесок у безпеку та стабільність у світі. При цьому диктатор додав, що для цього три країни мають співпрацювати конструктивно, на основі взаємної поваги та дотримання балансу інтересів.

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