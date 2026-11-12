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Путін зробив цинічну заяву про Україну і заговорив про "гуманітарну місію" в Костянтинівці за прикладом Олешок

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
2,7 т.
Путін зробив цинічну заяву про Україну і заговорив про "гуманітарну місію" в Костянтинівці за прикладом Олешок
Російський диктатор Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін видав чергову цинічну заяву про Україну. Очільник Кремля заявив, що йому нібито хотілося б, щоб мир в Україні був вічним.

Про це диктатор сказав під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві 12 листопада, його заяви процитували росмедіа. Також він запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки за прикладом Олешок.

Що сказав Путін

Російський диктатор Путін на зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Москві заявив, що нібито хотів би, щоб мир в Україні став "вічним".

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Окрім того, він заявив, що можливе розміщення іноземних військ в Україні становитиме загрозу національній безпеці РФ. За його словами, іноземні військові контингенти в Україні будуть для російської армії "законними цілями".

Також очільник Кремля запропонував організувати гуманітарну місію щодо Костянтинівки, подібну до евакуації з Олешок. Він заявив, що Росія нібито контролює Костянтинівку і готова створити безпечні умови для евакуації.

Зазначимо, місто Костянтинівка Донецької області перебуває під контролем України і не було окупованим. Росіяни перетворили його на місто-привид і практично знищили, проте захопити його окупантам не вдалось. Це можна побачити на мапі війни:

Костянтинівка на мапі війни в Україні.Джерело: Deep State

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у четвер, 12 листопада, спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули в Кремль. Вони провели переговори з російським диктатором Росії Володимиром Путіним.

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