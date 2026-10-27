Путін висунув категоричну вимогу щодо України у розмові зі Стуббом і Стере: у Reuters розкрили, про що йдеться

Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звіти

26.10.2026 22:05 677,8 т.

Терміновий збір для піхотинців Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 9 тис. грн ($200)

25.10.2026 19:50 313,3 т.

"Ми подарували їй квартиру у центрі Києва": Саакашвілі відреагував на судовий позов нардепки Ясько щодо аліментів

26.10.2026 17:59 218,9 т.

Російська ППО вже не може не пропускати: у чому причина та на що зробили ставку Сили оборони України

26.10.2026 07:00 88,0 т.

Українцям назвали тариф на світло з 1 листопада 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*год

26.10.2026 09:14 87,1 т.

Чи можна встановлювати сонячні панелі у квартирі без дозволу: українцям назвали головне правило

25.10.2026 23:24 81,2 т.

"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧС

26.10.2026 11:00 79,4 т.

"Новий суспільний договір": Корецький анонсував зміни в мобілізації і бронюванні в Україні