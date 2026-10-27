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Путін висунув категоричну вимогу щодо України у розмові зі Стуббом і Стере: у Reuters розкрили, про що йдеться

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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1,2 т.
Путін висунув категоричну вимогу щодо України у розмові зі Стуббом і Стере: у Reuters розкрили, про що йдеться
Очільник Кремля Володимир Путін

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Європейські політики закликали його припинити війну проти України.

Проте очільник Кремля заявив, що мир можливий лише за умови повного врахування інтересів Росії. Подробиці повідомляє Reuters.

За даними обізнаних джерел, Путін заявив Стуббу та Стере, що Москва не має наміру відмовлятися від планів встановити контроль над усією територією Донбасу.

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