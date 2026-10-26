Путін вимагатиме скоротити присутність НАТО до кордонів 1997 року на переговорах щодо України: The Telegraph розкрив план Кремля

Росія планує використати новий раунд мирних переговорів щодо України, щоб домогтися поступок, які послаблять обороноздатність НАТО. Зокрема, російський диктатор Володимир Путін, імовірно, вимагатиме скорочення військової присутності Альянсу в Європі до рівня 1997 року, тобто до початку його розширення на схід.

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Про це повідомляє The Telegraph. За даними видання, саме з цією метою Москва наполягає на залученні європейських держав до переговорів між Україною, США та Росією.

Які вимоги готує Кремль

Помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що участь Європи необхідна для досягнення домовленостей щодо завершення війни. Водночас дипломатичні джерела стверджують, що справжня мета Кремля – домогтися поступок у питанні розширення НАТО, яке Путін неодноразово називав першопричиною війни.

За інформацією видання, російський диктатор, найімовірніше, вимагатиме повернення військової присутності Альянсу до рівня 1997 року, коли колишні країни Східного блоку ще не почали вступати до НАТО.

Фактично це може означати виведення військ Альянсу з Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії, яка приєдналася до НАТО у 2023 році. Усі п'ять держав мають спільний кордон із Росією.

Раніше Кремль уже натякав на готовність Путіна до компромісів з інших питань за умови виконання його ключових вимог. Водночас ці вимоги фактично передбачають позбавлення України суверенітету та згортання розширення НАТО на схід.

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Що відомо про новий раунд переговорів

Минулого тижня Росія погодилася провести наступного місяця в Абу-Дабі технічні тристоронні переговори після тривалої паузи в дипломатичному процесі за посередництва США.

Утім, сам Ушаков не очікує від зустрічі суттєвого прогресу. В інтерв'ю російським державним ЗМІ він назвав майбутні переговори пробним раундом.

Попередні спроби досягти припинення вогню завершилися безрезультатно через територіальні вимоги Москви. Зокрема, Путін продовжує наполягати, щоб президент України Володимир Зеленський погодився передати Росії ті райони Донбасу, які окупаційна армія досі не змогла захопити.

Головні історії дня

У Кремлі переконані, що президент США Дональд Трамп фактично погодився на таку поступку від імені Києва під час зустрічі з Путіним на Алясці минулого року.

Ушаков визнав, що сподівання Москви на здатність Вашингтона змусити Україну виконати ці вимоги не виправдалися.

"Раніше, після Анкориджа, здавалося, що американська адміністрація зможе щось продиктувати і змусити Київ підкоритися. Але поки що це не дуже вийшло", – заявив він.

За словами представника Кремля, Росії недостатньо домовлятися лише з Україною, оскільки необхідно вести переговори з усією Європою, яка підтримує Київ.

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Якою є позиція Європи

Українські та європейські посадовці погодилися, що під час зустрічі в Абу-Дабі можна обговорити ширший контекст післявоєнних безпекових домовленостей у Європі.

Відповідну пропозицію передав спецпосланець президента США Стів Віткофф під час тригодинної зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі минулого тижня.

Як зазначає The Telegraph, попри песимістичні заяви Кремля щодо перспектив припинення вогню, повернути Путіна за стіл переговорів, схоже, допомогли пропозиція обговорити його вимоги та рішення Вашингтона скасувати санкційні обмеження на експорт російського палива.

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Водночас високопоставлені європейські джерела наголошують, що позиція Європи стосовно російських ультиматумів залишається незмінною.

"Наша позиція залишається такою самою, як і в січні 2022 року", – заявив один із європейських посадовців.

Йдеться про лист, який тодішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг надіслав Москві напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Тоді Путін стверджував, що виконання його вимог нібито дозволить уникнути війни. Однак, хоча НАТО погодилося обговорити занепокоєння Москви, Альянс категорично відкинув вимоги щодо виведення військ і ядерного озброєння з колишніх радянських держав.

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Нагадаємо, у Кремлі заявили про готовність відновити тристоронні переговори щодо України у другій декаді листопада. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, однією з головних тем майбутньої зустрічі має стати побудова системи безпеки для України та Росії після завершення війни.

Як писав OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський розповів про переговори в Осло щодо гарантій безпеки для України. За його словами, Київ може отримати гарантії за принципом статті 5 НАТО, яка передбачає колективний захист у разі нападу на одного з учасників Альянсу.