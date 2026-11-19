Диктатор РФ Володимир Путін пригрозив Україні новими ударами у відповідь на атаку по Кримському мосту. До того ж очільник Росії зазначив, що вони будуть значно болючішими. Також міст нібито виключно мирним об'єктом, який давно не використовують для перевезення військової техніки та боєприпасів.

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Росія обиратиме спосіб реагування на українські удари, а не шукатиме домовленостей щодо цієї ситуації. Про заяви російського диктатора повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Коментуючи перспективи завершення війни, Путін заявив, що Росія нібито не зацікавлена в продовженні бойових дій, однак переклав відповідальність за досягнення миру на Україну.

"У Росії немає жодного бажання продовжувати збройний конфлікт в Україні, але справа за Україною", – заявив він.

Також російський президент висловився щодо можливих домовленостей із Києвом. Перешкод для їх досягнення нібито немає, якщо українська та європейська сторони погодяться з позицією Москви.

"Коли усвідомлять реалії, тоді й компроміси будуть можливі", – сказав Путін.

Окремо диктатор зупинився на атаці по Кримському мосту. Він заявив, що раніше обговорювалася можливість часткового припинення вогню, однак після ударів по споруді Росія нібито не має наміру домовлятися.

Путін пригрозив Україні відповіддю, яка буде значно болючішою за попередні удари. Конкретних цілей або термінів можливих атак він не назвав.

Водночас російський президент запевнив, що Кримський міст відновлять. Він назвав споруду "виключно мирним об’єктом" і стверджував, що її давно не використовують для перевезення військової техніки та боєприпасів.

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Однак цей міст Росія незаконно збудувала після окупації Криму у 2014 році. Споруда з’єднує окупований півострів із територією РФ і має важливе логістичне значення для російських окупаційних сил.

Крім того, Путін знову озвучив російську пропагандистську версію причин війни, безпідставно звинувативши Україну в її початку.

"Саме київський режим розпочав війну на Південному Сході України, а Росія намагається її закінчити", – заявив диктатор.

Він також стверджував, що Росія нібито вісім років намагалася врегулювати ситуацію в Україні, а жителі Донбасу оголосили про незалежність відповідно до Статуту ООН.

Головні історії дня

Оцінюючи переговори з Трампом і Сі Цзіньпіном, Путін назвав зустріч "вдалою" та запропонував продовжити діалог у тристоронньому форматі. Також на думку диктатора, нібито американський президент щиро прагне завершити війну та налагодити співпрацю з Росією.

Щодо переговорів в Анкориджі російський диктатор стверджував, що погодився на запропонований США компроміс, однак Київ і європейські країни нібито відмовилися його приймати.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч на 19 листопада Сили оборони України завдали ракетного удару по Керченському мосту, який Росія використовує для забезпечення своїх військ в окупованому Криму та на півдні України. Для атаки застосували берегові ракетні комплекси Військово-морських сил ЗСУ "Нептун".