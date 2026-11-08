Путін відправляє на переговори з Україною чиновника, який у 2021 році висував ультиматуми НАТО і США – ISW

Українські та російські офіційні особи розкрили деталі щодо складу делегацій на майбутніх тристоронніх переговорах, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ). Окрему увагу експерти приділяють включенню до складу делегації РФ заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова.

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Саме він регулярно заявляє, що Кремль влаштують лише рішення, які повністю відповідають військовим цілям диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни.

Склади делегацій

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що українську переговорну групу очолить глава Служби зовнішньої розвідки Рустем Умеров. Разом із ним до ОАЕ вирушать радник президента зі зв’язків із громадськістю Дмитро Литвин, глава Офісу президента Кирило Буданов і перший заступник глави ОП Сергій Кислиця.

Російський диктатор Путін 6 листопада провів зустріч із представниками російської делегації. Очолять і увійдуть до складу делегації помічники диктатора Володимир Мединський і Юрій Ушаков, заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ адмірал Ігор Костюков, а також заступники міністра закордонних справ Михайло Галузін і Сергій Рябков.

Варто зазначити, що адмірал Костюков уже очолював російську делегацію на перших двох раундах переговорів в Абу-Дабі наприкінці січня та на початку лютого 2026 року. Однак на лютневій зустрічі в Женеві його змінив Мединський, відомий своєю тактикою затягування діалогу через відхід до так званих "історичних коренів" конфлікту.

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Інший ключовий учасник, Юрій Ушаков, регулярно заявляє про необхідність односторонніх поступок з боку Києва ще до початку серйозного діалогу. Своєю чергою, Михайло Галузін, який брав участь у переговорах у Стамбулі та Женеві, продовжує наголошувати на усуненні "корінних причин" війни.

Постать Сергія Рябкова та його роль

Окрему увагу експерти приділяють включенню до складу групи Сергія Рябкова. Хоча формально він не брав участі в попередніх мирних раундах, заступник глави МЗС РФ регулярно заявляє, що Кремль влаштують лише рішення, які повністю відповідають воєнним цілям Путіна та "реаліям на землі".

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Він також посилається на нібито досягнуті домовленості після закритого саміту США та Росії на Алясці в серпні 2025 року, хоча офіційних підтверджень цих угод так і не з’явилося. Однак головний дипломатичний бекграунд Рябкова – просування жорстких ультиматумів Кремля наприкінці 2021 року. Тоді висунуті США та НАТО вимоги фактично означали демонтаж усієї системи безпеки Альянсу під виглядом надання гарантій для Москви.

Експерти не вірять у мирний процес

На думку представників ISW, формування дипломатичної команди з чиновників, які раніше неодноразово саботували й затягували діалог, свідчить про те, що Кремль і надалі не зацікавлений у нормальних адекватних переговорах.

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Експерти наголошують, що залучення Рябкова з його досвідом висування ультиматумів 2021 року – це спроба Москви перехопити ініціативу і змістити фокус уваги з зусиль України щодо отримання реальних і дієвих гарантій безпеки.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить особливої надії на швидке припинення війни в Україні. Своїми песимістичними настроями політик поділився на тлі запланованих на 10-11 листопада переговорів між США, Росією та Україною.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що "Росія серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі".

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні Джаред Кушнер заявив, що США проведуть переговори з Україною та Росією в Абу-Дабі. Він також сформулював згадані в матеріалі 5 цілей і виголосив тираду про недоторканність територіальної цілісності та суверенітету країн.