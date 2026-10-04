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Путін усвідомив помилку вторгнення в Україну, але не готовий її визнати і марить перемогою, – колишній прем’єр РФ Касьянов

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read5 хв
icon 10,5 т.
Володимир Путін
Російський диктатор Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін усвідомлює помилковість рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, але не готовий цього визнати. Водночас глава Кремля переконаний, що перемагає у війні на виснаження і може продовжувати бойові дії, не йдучи на поступки.

Таку оцінку висловив колишній прем’єр-міністр Росії Михайло Касьянов в інтерв’ю AFP. Видання опублікувало матеріал після виступу Касьянова на конференції в Парижі, організованій асоціацією Russie-Libertes для росіян в еміграції, які виступають проти Путіна.

Касьянов, який очолював уряд Росії у 2000–2004 роках, пояснив, що рішення про вторгнення стало наслідком хибної оцінки ситуації в Україні. За словами експрем’єра, російський лідер повірив доповідям своїх спецслужб про те, що Україна слабка.

Водночас Касьянов не впевнений, що війна завершиться наступного року. На його думку, Путіну додають упевненості високі ціни на нафту, спричинені конфліктом між США та Іраном, а також розбіжності між Сполученими Штатами та Європою щодо того, як діяти у відносинах із Кремлем у питанні України.

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"Путін, звісно, потирає руки від задоволення", – сказав експрем’єр РФ.

Касьянов також попередив, що прийдешня зима може бути особливо важкою для України. Він закликав західні країни чинити "психологічний тиск на Кремль" – демонструвати єдність і терміново постачати Києву ракети-перехоплювачі для систем Patriot, необхідні для захисту українського неба від російських ударів по цивільній інфраструктурі, які посилюються.

Водночас Касьянов, який підтримує контакти з деякими представниками російської правлячої еліти, зазначив, що там панує страх. За його словами, переважна більшість хоче завершення війни, однак бачення того, яким має бути її фінал, різниться.

"Різниця полягає в тому, якого завершення люди хочуть: одні хочуть, щоб війна закінчилася перемогою, деякі – поразкою Путіна, а інші просто хочуть, щоб вона припинилася, незалежно від результату", – пояснив колишній прем’єр-міністр РФ.

Водночас серед пересічних росіян Касьянов не бачить підстав для повстання, попри зростання військових втрат і цін на продукти. Він пояснив це тим, що росіяни протягом останніх 30 років жили в умовах високої інфляції й звикли це терпіти.

За оцінкою Касьянова, нова хвиля масштабної військової мобілізації може спровокувати вуличні протести.

Говорячи про ситуацію в російському суспільстві, експрем’єр зазначив, що за останні кілька років Росія стала "практично тоталітарною". За його словами, у країні панують фаталізм, ворожість одне до одного та серйозна напруженість, а люди дедалі більше замикаються у власних сім’ях.

Після того як Путін звільнив його з посади прем’єра, Касьянов приєднався до опозиції та став одним із найгучніших критиків Кремля. У 2022 році він виїхав із Росії та нині живе в еміграції в Ризі. У 2023 році Москва внесла його до реєстру "іноземних агентів" – термін, який перегукується з радянським визначенням "ворог народу".

Касьянов також згадав про те, що початок і тривалість війни стали для нього шоком. У 2022 році він говорив AFP, що бойові дії можуть тривати близько двох років.

Водночас Путін, якому в середу виповниться 74 роки, продовжує наполягати, що мільйони росіян підтримують війну. Минулого місяця його партія влади здобула рекордну більшість на виборах, які критики назвали жорстко контрольованими, а сам глава Кремля представив цей результат як підтримку продовження бойових дій.

Експрем’єр також прокоментував заяву Путіна, який у четвер сказав, що Росія розгляне можливість застосування "всіх видів зброї", якщо буде атаковано її ексклав Калінінград. Касьянов закликав західні країни не піддаватися на войовничу риторику російського лідера.

"Найбільша помилка Заходу та європейців полягає в тому, що вони надто бояться Путіна. Він не такий сильний, яким здається", – сказав політик під час виступу в Парижі.

На думку Касьянова, Путін більше боїться ядерної кнопки, ніж багато європейців. Водночас глава Кремля, як вважає експрем’єр, хоче, щоб іноземці вважали його психопатом, хоча насправді він є "дуже розважливим циніком".

"І він підвищує ставки у цій грі", – додав Касьянов.

За оцінкою політика, посилюючи "гібридні атаки", Путін провокує Захід на заходи, які потім може використати у власних інтересах.

"Він провокатор. Єдиний спосіб дій, який він розуміє, – той, якого його навчили в академії КДБ. Він сам мені це казав", – заявив експрем’єр.

Водночас Касьянов не вважає, що Путін готується до відкритої війни з Європою.

"Путін хоче поваги. Він хоче змусити всю Європу надати йому її", – сказав політик.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що більшість країн ЄС висловили готовність приєднатися до угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. За словами єврокомісара з питань юстиції Майка Макграта, поки що цього не зробили лише Болгарія, Угорщина та Словаччина.

Загалом до угоди мають намір приєднатися 38 країн та Європейський Союз. Водночас потенційні учасники хочуть заздалегідь знати, скільки коштуватиме робота трибуналу та які заходи безпеки будуть передбачені для його діяльності.

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