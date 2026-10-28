Путін у розмові з Стуббом і Стере дав "сигнал" щодо планів на Україну: в ISW пояснили, шо стоїть за заявами

Російський диктатор Володимир Путін поговорив телефоном із президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. У розмові він знову озвучив звичний набір кремлівських забаганок і зажадав віддати йому Донбас та дати Росії право вирішувати, хто може приєднуватися до НАТО.

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Усі ці вимоги Путін назвав "корінними причинами" агресії проти Україні, їх "вирішення", за версією диктатора, має стати "передумовою" для будь-яких мирних переговорів. Інформацію щодо переговорів проаналізували в Інституті вивчення війни (ISW)

Путін видав увесь список забаганок Кремля

У розмові зі Стуббом і Стере 27 жовтня Путін повторив давні вимоги Кремля щодо України. Не забув він і про твердження Москви про те, що однією з "корінних причин" неспровокованої повномасштабної агресії проти України нібито є розширення НАТО за останні десятиріччя.

Усі ці "корінні причини", за словами кремлівського диктатора, мають бути вирішені до того, як Москва погодиться на будь-які мирні переговори.

Ця телефонна розмова стала першим прямим контактом Стубба з Путіним з моменту призначення на посаду президента Фінляндії у 2024 році, першим контактом Стере з кремлівським диктатором з моменту призначення на посаду прем'єр-міністра Норвегії у 2021 році та першим прямим контактом Путіна з європейськими лідерами з моменту зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо 9 травня.

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Стере заявив, що планувалася розмова тривалістю у 20 хвилин, але тривала вона 90 хвилин.

Під час розмови, наголошують у ISW, Путін поділився зі Стуббом і Стере своєю оцінкою ситуації на фронті в Україні і довго розповідав про "корінні причини" війни. Цим словосполученням Кремль називає увесь комплекс своїх максималістських вимог, від встановлення маріонеткової влади в Україні до "ретроградного членства" держав НАТО, що приєдналися до Альянсу після 1997 року. Останнім, пояснюють аналітики, він фактично замахнувся на отримання РФ права вето щодо внутрішньої політики НАТО та обмеження суверенітету багатьох європейських держав, що вирішують приєднатися до альянсів.

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Путін також, як повідомляється, сказав Стуббу та Стере, що мирна угода повинна враховувати "реалії на землі". Це ще одна риторична фраза, за якою Росія ховає вимоги визнання окупованих українських територій частиною РФ до припинення вогню чи мирної угоди.

"Джерело, близьке до Кремля, стверджує, що заява Путіна про "реалії на землі" означає, що Росія не піде на компроміс щодо своєї мети – захоплення всього Донбасу. Путін неодноразово окреслював вимоги Росії, які виходять далеко за межі українського фортечного поясу та Донецької області та можуть включати всю територію України", – пояснили в ISW.

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Аналітики додали, що Стубб, Стере і Путін також обговорили забезпечення "безпеки та стабільності" в Балтійському морі та Північній Європі. Європейські політики, ймовірно, також піднімали питання посилення вторгнень Росією безпілотників у повітряний простір НАТО, диверсійні атаки та інші дії, що є частиною російської кампанії "нульової фази" для створення інформаційних та психологічних умов для майбутнього конфлікту з НАТО. Вони, ймовірно, намагалися стримати подальші зловмисні дії Росії.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вівторок, 27 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Говорили про війну Росії проти України та дипломатичні зусилля для її припинення.

Ініціатива щодо проведення переговорів виходила від фінської та норвезької сторін і в консультації з Україною.