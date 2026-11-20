Російський диктатор Володимир Путін звернувся до українців із закликом об'єднати зусилля з Росією, попри війну та трагедії, які переживає Україна через російську агресію. Він запропонував їм перейти на бік країни, яка щодня вбиває українців, і запевнив, що саме там нібито перебуває правильна сторона історії.

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Путін також закликав українців думати про майбутнє, наче нинішні руйнування, загибель людей і страждання можна просто відкласти вбік заради його розмов про єдність. Про це він заявив в інтерв'ю режисеру Еміру Кустуриці для фільму Першого каналу до 80-річчя патріарха Кирила.

Путін закликав українців перейти на бік Росії

Під час інтерв'ю російський диктатор звернувся до українців із пропозицією об'єднатися з Росією. За його словами, вони мають обрати нібито спільну сторону та не зважати на трагедії, які відбуваються зараз.

"Переходьте на наш бік, тому що він є нашою спільною стороною", – заявив Путін.

Він також закликав українців, незважаючи на жодні сьогоднішні трагедії, думати про майбутнє та об'єднувати зусилля разом із Росією. На думку російського диктатора, це дозволить усім бути на правильному боці історії.

Особливо цинічно такі заклики звучать від керівника держави, яка веде війну проти України та вбиває її громадян. Путін фактично пропонує українцям забути про наслідки російської агресії та добровільно стати на бік країни, яка принесла на їхню землю смерть і руйнування.

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Путін пов'язав війну зі спробами підкорити Росію

В інтерв'ю диктатор також пов'язав нинішнє протистояння зі спробами зовнішніх сил підкорити Росію.

Таким чином Путін знову представив війну через власну версію подій, у якій Росія нібито протистоїть зовнішньому тиску. Водночас у його зверненні до українців пролунала пропозиція об'єднатися з державою, яка сама продовжує війну проти України.

Розмови про спільне майбутнє та правильний бік історії від Путіна звучать особливо цинічно на тлі його закликів до українців не зважати на сьогоднішні трагедії. Адже саме російська агресія стала причиною цих трагедій, а тепер її очільник пропонує українцям перейти на бік Росії, ніби нічого не сталося.

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