Переговори між Україною, США та росією в Абу-Дабі завершилися без значного дипломатичного прориву. І, відверто кажучи, я не розумію, хто взагалі міг на нього серйозно розраховувати. Кремль продовжує вимагати українські території, американці шукають формулу швидкого завершення війни, а ми змушені вкотре пояснювати, що мир і капітуляція – це зовсім різні речі.

Відео дня

Але один надзвичайно важливий результат усе-таки є. Сторони домовилися про підготовку масштабного обміну військовополоненими, у межах якого називають цифри 1000 на 1000 і навіть 1500 на 1500. Остаточну кількість людей ще мають узгодити, проте сама перспектива такого обміну – вже величезний позитив.

І заради цього, на мою думку, варто було їхати до Абу-Дабі. Варто було зустрічатися з росіянами, вислуховувати їхні чергові ультиматуми й витрачати час на переговори. Бо якщо тисяча наших людей повернеться з полону додому, до своїх родин, це буде справжній результат, який важить значно більше за всі дипломатичні пресрелізи разом узяті.

Другий позитив – те, що самі переговори взагалі тривають. Навіть коли сторони не можуть домовитися про завершення війни, залишається можливість вирішувати конкретні гуманітарні питання. Проте якщо говорити про перспективи завершення війни, то я абсолютно не вірю, що до кінця 2026 року ми побачимо реальне припинення бойових дій.

Причина доволі проста. Сьогодні ключова перевага росіян – у повітрі. Вони мають можливість завдавати руйнівних ударів по нашій енергетиці, логістиці, важкій промисловості та економіці загалом. Через нестачу засобів протиповітряної й протиракетної оборони Україна не має змоги забезпечити ефективний захист усіх критично важливих об'єктів.

РЕКЛАМА

І я впевнений, що до кінця зими росіяни намагатимуться нас зламати. Вони битимуть по електростанціях, підстанціях, транспортних вузлах, підприємствах – по всьому, що забезпечує життєдіяльність країни. Їхнє завдання – максимально ускладнити життя українцям, завдати економіці якомога більшої шкоди, а потім зіграти на цій карті за переговорним столом.

Тобто Путін хоче спочатку зробити наше життя нестерпним, а потім продати припинення власних варварських обстрілів як велику мирну поступку.

Водночас потрібно визнати й іншу реальність: ситуація вкрай складна як у нашій економіці, так і в економіці РФ. Ця війна цілковито перейшла у фазу взаємного виснаження, де обидві сторони зазнають величезних втрат.

Головні історії дня

Ми втрачаємо промислові потужності, інфраструктуру, людей і величезні фінансові ресурси. Росія витрачає колосальні кошти на військову машину, поступово накопичує бюджетні проблеми, стикається з технологічними обмеженнями та дедалі більшою залежністю економіки від воєнних замовлень. Звичайно, порівнювати масштаби руйнувань в Україні та економічні проблеми агресора некоректно. Але й уявляти, що Росія здатна безкінечно воювати без серйозних наслідків для себе, – величезна помилка.

Саме тому я вважаю, що восени 2027 року можуть сформуватися значно кращі передумови для переходу переговорів у конструктивну, практичну площину. Не тому, що Кремль раптом захоче миру, а тому, що ціна продовження війни зростатиме. Втім, це лише один із можливих сценаріїв, і багато залежатиме від того, як Україна пройде нинішню зиму.

РЕКЛАМА

А поки що маємо чергове дипломатичне турне американських миротворців. Сьогодні до Москви приїхали Кушнер – президентський зятьок – і Віткофф, він же Вітьок, або просто девелопер від великої дипломатії. Знову зустрічі з Путіним, знову пошуки компромісів і спроби переконати російського диктатора, що війна має колись закінчитися.

Далі американські посланці планують зустрітися із Зеленським у Дубліні. Можливо, згодом вони завітають і до України. Було б непогано, якби завдяки цій дипломатичній активності мешканці нашої столиці отримали хоча б кілька діб спокійного життя – без російських ракет, шахедів і варварських обстрілів цивільної інфраструктури. Це, до речі, також можна було б зарахувати до здобутків американської дипломатії.

РЕКЛАМА

Але якщо відкинути жарти, загалом позиція Кремля залишається абсолютно неконструктивною – як у заявах, так і в конкретних діях.

Путін хоче отримати не просто припинення вогню, а політичне закріплення результатів своєї агресії. Україна може розглядати зупинку бойових дій на фактичній лінії фронту, але без юридичного визнання окупованих територій російськими. Натомість Кремль вимагає поступок, які виходять далеко за межі звичайної домовленості про перемир'я.

І тут виникає принципове питання: як узагалі можна домовитися про майбутню безпеку України, якщо Росія хоче зберегти можливість диктувати нам зовнішньополітичний курс? Або як можна вирішувати долю європейської безпеки, коли росіяни намагаються відсунути самих європейців від повноцінної участі в переговорах?

РЕКЛАМА

Фактично Кремль прагне перетворити переговори про припинення власної агресії на великий геополітичний торг зі США. І бажано, щоб Україна та Європа при цьому мали якомога менше можливостей впливати на остаточні домовленості.

Водночас росіяни намагаються улещувати Трампа, щоб він дотиснув Україну до капітуляційних поступок до січня 2027 року. І поспіх тут, на мою думку, зовсім не випадковий.

Після листопадових виборів демократи отримали контроль над обома палатами американського Конгресу. Новий склад розпочне роботу в січні, а це означає, що Дональду доведеться значно більше рахуватися з Конгресом. Його можливості одноосібно просувати політичні рішення суттєво звузяться. І зовсім скоро Трамп може стати більше схожим на збитого льотчика, ніж на "всесильного лідера", який безконтрольно вирішує долю світу.

РЕКЛАМА

Саме тому Кремль зацікавлений отримати від нинішньої адміністрації США максимум можливого, поки політична конфігурація у Вашингтоні остаточно не змінилася. Звідси й намагання переконати американців, що головна перешкода для миру – нібито непоступливість України, а не російські територіальні претензії.

У цю ж логіку чудово вписуються абсолютно маніпулятивні інформаційні вкиди в медіа про те, що повномасштабна війна у 2022 році почалася через відмову Байдена прийняти перелік ультиматумів Путіна. Це відверта спроба переписати історію та перекласти відповідальність за російську агресію на американську адміністрацію. Наприкінці 2021 року Путін фактично вимагав від США та НАТО погодитися на російське право контролювати безпекову політику сусідніх держав. І все це подавалося в такій формі й тональності, що жоден американський президент, який має хоч дещицю здорового глузду, не прийняв би подібних ультиматумів.

РЕКЛАМА

Бо це означало б визнати, що Росія може визначати, які союзи дозволено обирати іншим країнам, де можуть розміщуватися сили НАТО і хто взагалі має право на власну зовнішню політику.

Але головне навіть не в цьому.

Путін не хотів миру. Не хотів домовленостей. Він хотів війни, щоб "рейдернути" нашу державу без серйозного спротиву. Швидко захопити Україну, знищити її політичну самостійність, поставити маріонеткову владу й продемонструвати всьому світу, що Росія знову здатна силою перекроювати карту Європи.

РЕКЛАМА

Натомість зробив чергову величезну дурницю.

Замість швидкої перемоги отримав багаторічну війну, колосальні людські та економічні втрати, посилення НАТО й довгострокові проблеми, наслідки яких Росія відчуватиме десятиліттями. Фактично Путін власноруч заклав міну уповільненої дії під майбутнє своєї держави-терориста.

І тепер намагається за столом переговорів отримати те, чого не зміг досягти військовим шляхом. Тому я б не поспішав радіти черговим заявам американських посередників про конструктивні дискусії та перспективи швидкого миру. Переговори потрібні, але оцінювати їх варто не за кількістю зустрічей із Путіним і не за оптимістичними коментарями Кушнера чи Вітька.

РЕКЛАМА

Є конкретний результат – домовленість про великий обмін полоненими. Його потрібно реалізувати. Є можливість говорити про зменшення ударів по цивільній інфраструктурі – потрібно використовувати й цю можливість. Але паралельно Україна має готуватися до важкої зими, посилювати протиповітряну оборону, захищати економіку й нарощувати власні військові спроможності.

Бо поки Кремль вважає, що може зламати нас ракетами, шахедами та економічним тиском, він не матиме достатнього стимулу відмовлятися від своїх максималістських вимог.

Тож головний успіх переговорів сьогодні – не примарна перспектива швидкого миру, а можливість повернути додому тисячу наших людей. І вже заради цього варто було їхати до Абу-Дабі.

А щодо завершення війни – ілюзій бути не повинно. Путін поки торгується за нашу капітуляцію, Трамп хоче швидкого результату, а Україні потрібен мир, після якого нам не доведеться знову воювати за власне існування.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...