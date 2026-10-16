"Путін слухатиме Америку": Зеленський пояснив, за якої умови Росія погодиться на мир. Відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати можуть вплинути на рішення російського диктатора Володимира Путіна щодо завершення війни. Для цього Вашингтон має посилити тиск на Кремль і дати чітко зрозуміти, що продовження агресії не приноситиме Росії грошей.

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Про це Зеленський сказав у зверненні до учасників засідання Європейської ради в Брюсселі. Відеозапис виступу глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зеленський наголосив, що для досягнення миру важливо зберігати єдність між Європою та Сполученими Штатами. Він висловив вдячність усім, хто докладає зусиль, аби трансатлантичні відносини залишалися міцними, попри складнощі у взаємодії між союзниками.

В Америці багато людей, які підтримують Україну та прагнуть її перемоги. Він переконаний, що значна частина американського суспільства й надалі поділяє цінності свободи та готова підтримувати європейських партнерів.

"В Америці так багато людей із добрим серцем, які щиро хочуть, щоб зло програло, а Україна вистояла", – зазначив глава держави.

Він також провів паралелі з історичними подіями, зокрема висадкою союзників у Нормандії під час Другої світової війни та перемогою Заходу в Холодній війні. Люди, які підтримують свободу та демократію, прагнуть бачити Сполучені Штати союзником Європи, а не стороною, яка намагається її розділити чи принизити.

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Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилення тиску на Росію, щоб змусити Кремль переглянути свою позицію щодо війни проти України. Москва має усвідомити, що продовження агресії матиме для неї економічні наслідки.

"Путін слухатиме Америку, якщо Америка справді посилить тиск на нього й чітко дасть зрозуміти одне: або він обирає мир, або більше не отримує грошей на свою війну", – заявив президент.

Володимир Зеленський також висловив переконання, що американський народ зрештою сам визначить своє ставлення до майбутнього відносин зі Європою та підтримки України.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 15 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Європейської ради та проведе низку зустрічей із міжнародними партнерами. Глава держави наголосив, що для завершення війни необхідні рішучіші дії проти Росії та подальша військова допомога Україні.

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