Путін розцінює мирні плани Трампа як шанс на перемогу: у CNN розкрили, яку "гру" веде Кремль

Російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності йти на поступки заради завершення війни проти України, попри зусилля президента США Дональда Трампа домовитися про мир. Водночас Кремль використовує перспективу масштабних економічних угод із Вашингтоном, щоб просувати власні інтереси.

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Про це йдеться в аналітичній статті CNN. Видання проаналізувало переговори глави Кремля зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом, які відбулися в Санкт-Петербурзі, та пояснило, чому підходи Москви й Вашингтона до завершення війни різняться.

Як зазначає CNN, зусилля адміністрації Трампа ускладнює нерозуміння справжніх намірів Кремля. Американський лідер розраховує, що завершення бойових дій відкриє шлях до скасування санкцій проти Росії та укладення вигідних торговельних угод. Однак російський лідер, схоже, не готовий відмовлятися від заявлених цілей війни навіть заради додаткових економічних вигод.

Серед вимог Кремля – встановлення контролю над усім Донбасом і можливість впливати на майбутні безпекові домовленості України.

Під час зустрічі зі Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі російський диктатор поцікавився результатами переговорів, які напередодні відбулися в Норвегії за участю представників США, Європи й НАТО та президента України Володимира Зеленського. Там обговорювали можливі нові пропозиції щодо мирного врегулювання, зокрема економічні стимули для Москви.

Згодом високопоставлений помічник глави Кремля підтвердив, що Віткофф доповів йому про перебіг цих обговорень. Водночас він заявив, що ці пропозиції містили мало того, що могло б допомогти у врегулюванні війни.

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Економічні пропозиції та поступки Вашингтона

Як зазначає CNN, у Білому домі могли розраховувати, що Москва стане більш схильною до компромісів після того, як минулого тижня Дональд Трамп послабив санкційні обмеження на експорт російського дизельного пального. Це рішення мало допомогти знизити ціни на пальне у США напередодні проміжних виборів, але водночас принесло Росії значну економічну вигоду.

Згодом Трамп оголосив про енергетичне перемир'я, яке передбачало припинення українських ударів безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Однак домовленість не вдалося реалізувати.

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На тлі взаємних звинувачень, які позначилися на обміні розвідувальною інформацією між США та Україною, американський лідер також закликав до зміни українського керівництва.

У Кремлі сприймають ці кроки не як привід для поступок, а як доказ того, що стратегія Москви у відносинах із Вашингтоном дає результати. Як зазначає CNN, російський диктатор розуміє, що мотивує Трампа, і намагається привернути його увагу перспективою масштабних економічних угод.

Під час переговорів у Санкт-Петербурзі Путін схвально відгукнувся про домовленості щодо російського дизельного пального. Крім того, він припустив, що Москва може збільшити постачання добрив до США.

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Про інші можливі напрями співпраці розповів голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який є одним із ключових посередників Кремля у контактах з адміністрацією Трампа.

"Ми також обговорюємо різні проєкти, зокрема центри обробки даних, проєкти в енергетичній сфері та співпрацю в галузі енергетики", – сказав він після тригодинних переговорів.

Кремль використовує не лише економічні стимули

Москва намагається заручитися прихильністю Білого дому не лише за допомогою вигідних економічних пропозицій, а й іншими кроками, зазначає CNN.

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Напередодні зустрічі зі Стівом Віткоффом російський диктатор звільнив 74-річного громадянина США Стівена Габбарда, якого захопили в Україні у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення Росії. На тлі цього рішення спецпредставник Трампа назвав Путіна гуманістом, що викликало хвилю обурення в мережі.

За повідомленнями, уродженець штату Мічиган Габбард мав серйозні проблеми зі здоров'ям протягом чотирьох років ув'язнення у віддаленій російській виправній колонії.

У Білому домі його звільнення подали як свідчення вміння Трампа домовлятися та готовності глави Кремля йти йому назустріч. Американський президент стверджував, що США не довелося нічого давати Росії взамін.

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Однак, як зазначає CNN, навряд чи колишній офіцер КДБ Путін розцінює звільнення американця як поступку Трампу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Дональд Трамп заявив, ніби російський диктатор Володимир Путін прагне укласти мирну угоду з Україною. За словами американського лідера, сторони вже обговорювали таку можливість.

Водночас Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського в небажанні домовлятися, стверджуючи, що досягти миру можна було вже неодноразово. Крім того, він похвалив Путіна за нібито прагнення забезпечити світ дешевою нафтою.