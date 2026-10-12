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Блог

Віталій Портников
Віталій Портников

Журналіст, публіцист

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
Блог |

Путін придумав – Трамп озвучив? "Енергетичне перемир'я" перетворюється на пастку для України

Путін придумав – Трамп озвучив? "Енергетичне перемир'я" перетворюється на пастку для України
Володимир Путін

Принаймні, станом на зараз стає зрозумілим що таке "енергетичне перемир’я" Трампа. Це відмова обох країн бити по підприємствах нафтопереробного комплексу. При тому, що у нас їх немає. Відмова завдавати удари по енергетиці – це вже наступний етап перемир’я, який може розпочатися, якщо Росія погодиться. Але якщо не погодиться – це не скасовує з точки зору Трампа того, що Україна не має права бити по російських нафтопереробних заводах.

Тому коли Трамп закликає не порушувати оголошеного ним перемирʼя, він саме це має на увазі: Україна має не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, інакше він буде шантажувати Україну припиненням допомоги, або просто її припинить.

Я думаю, що він сам до такої геніальної думки не дійшов би. Для його стилю це занадто складно. Я думаю що ця ідея була запропонована Путіним і обговорена під час останньої сердечної телефонної розмови, коли обидва президенти так і не могли покласти слухавок, бо не могли намилуватися красою цієї інтриги.

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Заклик Трампа до відставки Зеленського – частина цього плану. Бо таким чином американський президент намагається наїхати на колегу і примусити його припинити удари по нафтопереробних заводах Росії, погрожуючи не просто зупинкою допомоги, але й втратою влади. Це теж міг вигадати Путін, недарма ж Кремль сприйняв цей заклик з таким ентузіазмом.

Мотиви дізнаємося тільки після того, як будуть створені відповідні слідчі комісії конгресу або вже після закінчення президентства Трампа. В мене є підозри, що вони знаходяться у кримінальній площині.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Віталія Портнікова
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