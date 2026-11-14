''Путін просто хоче, щоб ми вийшли з Костянтинівки'': Зеленський пояснив, що стоїть за заявою Кремля про нову ''гуманітарну операцію''

Росія пропонує провести так звану гуманітарну операцію в Костянтинівці, однак президент Володимир Зеленський вважає цю ініціативу спробою домогтися виходу українських військ із міста. За його словами, російська сторона не змогла захопити населений пункт військовим шляхом, тому намагається використати тему цивільного населення для досягнення своєї мети.

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Зеленський наголосив, що в разі відступу українських сил наступними цілями окупантів можуть стати Краматорськ і Слов'янськ. Про це глава держави розповів, спілкуючись з медіа.

Зеленський назвав справжню мету російської пропозиції

Президент назвав заяви Росії про мирне населення в Костянтинівці реакцією Володимира Путіна на те, що російські війська не змогли захопити місто.

"Путін просто хоче, щоб ми вийшли з Костянтинівки, а вони зайшли і таким чином окупували все місто", – заявив Зеленський.

За його словами, він пояснив американським переговорникам позицію України. Президент наголосив, що в місті тривають бої, а серед людей, які там перебувають зі зброєю, є громадяни України та росіяни-окупанти.

Зеленський також зазначив, що українська сторона робила все можливе, аби цивільні могли виїхати з міста, та проводить евакуацію за першої можливості. За його словами, саме російські військові вбивають усе живе.

Чому Україна згадує досвід Олешок

Глава держави порівняв російську пропозицію щодо Костянтинівки з ситуацією в Олешках. За його словами, там вдалося розблокувати людей і вивезти їх, однак перед цим російські військові заблокували населення та розмістили міни.

Місцеві жителі залишилися без їжі, тому Зеленський попросив українських військових доставляти їм продукти та воду за допомогою дронів. Згодом через американську команду Меланія Трамп запропонувала провести операцію, щоб урятувати людей.

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Президент наголосив, що звільнення цивільних стало важливим результатом, однак після цього росіяни посилили свої позиції в Олешках.

"Але якщо подивитися на супутникові знімки, то ви побачите, що росіяни привезли туди багато різної зброї та посилили позиції в Олешках. А що тоді буде з Костянтинівкою?" – сказав Зеленський.

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Росія не запропонувала евакуювати цивільних із заблокованих сіл

За словами президента, він попросив командувача Драпатого надати перелік населених пунктів, де залишаються заблоковані цивільні, зокрема діти. У відповідь отримав список із семи або восьми сіл, які українська сторона передала американським представникам.

Однак Росія не запропонувала провести подібні операції в жодному з цих населених пунктів. Натомість російська сторона порушила питання саме про Костянтинівку.

Зеленський звернув увагу, що якби Москва справді хотіла врятувати цивільних, вона могла б запропонувати евакуаційні операції в селах поблизу Олешок. За його словами, проти такого кроку ніхто б не заперечував.

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Після Костянтинівки під загрозою можуть опинитися Краматорськ і Слов'янськ

Зеленський заявив, що російські війська вже півтора року не можуть захопити Костянтинівку, попри значні втрати під час штурмів. За його словами, лише в жовтні Росія втратила 54 тисячі військових убитими та важко пораненими. Президент назвав це найбільшими місячними втратами російської армії за майже п'ять років війни.

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Він наголосив, що передача Костянтинівки Росії не зупинить її просування, адже наступними цілями можуть стати інші міста Донбасу.

"Навіщо? Бо після Костянтинівки будуть Краматорськ і Слов’янськ. Вони хочуть знищити ці міста, вбити усіх наших людей. Ідея у них така", – заявив Зеленський.

Як повідомляв OBOZ.UA, російський диктатор Путін на зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Москві запропонував організувати "гуманітарну місію" в Костянтинівці, за яку тривають бої. Він заявив, що Росія нібито контролює Костянтинівку і готова створити безпечні умови для евакуації.