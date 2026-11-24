Під час візиту спецпосланців президента США Дональда Трампа та Джареда Кушнера до Москви російський диктатор Володимир Путін показав Кушнеру старі документи. У них йшлося про те, що дідусь Кушнера був партизаном під час Голокосту.

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Цю інформацію Кушнер сприйняв як натяк, що їхні родини мали "спільного ворога". Про це зазначило видання New York Magazine.

Що відомо

Путін під час одного з візитів Кушнера та Віткоффа до Москви дістав архівні документи. У них було докладно описано партизанський опір діда Кушнера за часів Голокосту.

За інформацією видання, Кушнер інтерпретував це послання як "тонкий натяк", що нібито Росія була союзником Сполучених Штатів Америки у боротьбі з нацистами". А оскільки Путін часто називав українців сучасними нацистами, можливо, він натякав, що їхні родини мали спільного ворога.

Тим часом видання The Daily Beast з посиланням на слова самого Кушнера зазначає, що Путін намагався у такий спосіб переконати американського посланця, що РФ та США перебувають нібито "на одному боці" щодо війни в Україні.

Чи справді дідусь Кушнера був партизаном

Як зазначило видання The Daily Beast, дід Джареда Кушнера, Йозеф Берковіц, втік із нацистського табору примусової праці під час Голокосту і разом із братами та сестрами сховався в лісах на території сучасної Білорусі. Згодом він справді приєднався до партизанського руху – єврейського руху опору, що нападав на німецькі війська та надавав притулок євреям.

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Пізніше Берковіц одружився з бабусею Кушнера Рей, коли вона в 1943 році втекла з гетто на заході Білорусі. У 1949 році подружжя переїхало до Штатів, де й зашилося жити.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Американський президент Дональд Трамп "цілком доречно" використав слово "друг", звертаючись до кремлівського диктатора Володимира Путіна в контексті тристороннього саміту, проведеного в Китаї разом з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Водночас російський ватажок "зовсім не є другом Сполучених Штатів в Україні".

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