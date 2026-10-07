Путін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. Відео

Внаслідок повітряних ударів держави-агресора РФ по Україні 7 жовтня загинули 25 жителів, близько сотні отримали поранення. Найбільша кількість жертв – у Прилуках на Чернігівщині, де відбулося пряме влучання ракети Х-101 у будинок. Там загинуло 19 осіб, зокрема п'ятеро маленьких дітей.

Відео дня

Про наслідки російського терору повідомив президент Володимир Зеленський. Відео його традиційного вечірнього звернення до народу опубліковане на YouTube-каналі ОП України.

"Росія збирається в такому напрямку рухатись і далі"

Президент повідомив, що у Прилуках увесь день продовжувався розбір завалів після ворожого обстрілу. Станом на вечір 7 жовтня було відомо про 19 загиблих (загалом по Україні – 25 загиблих). Зеленський передав слова співчуття рідним і близьким убитих.

"Удар був комбінований, багато балістики, багато крилатих ракет, "Шахеди". Такий "подарунок" Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, убивство людей", – обурився глава держави.

Окрім цього, вдень агресор продовжував бити по нашій країні дронами й авіаційними бомбами.

"Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося. Через те, що стається кожен день. І через те – головне, – що Росія збирається в такому напрямі рухатись і далі: в ескалацію, у вбивства й обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми. Реальні проблеми", – заявив президент.

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"Це проблема не тільки України"

Зеленський нагадав, що наразі санкції проти Росії багато в чому послаблені. Прецедент зі зняттям санкцій з російських олігархів – це насправді "сигнал про нормалізацію війни".

Кремлівський диктатор досі може продавати нафту, рахувати прибутки в доларах і євро – "так, як йому все ще вигідно".

"Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей, наших дітей. Це проблема всіх у Європі й у західному світі. Росія веде війну проти всіх правил життя, щоб правил ніяких не було взагалі, лише бажання сильного. Може, на Заході вже багато хто й не вірить, що західний світ усе ще існує, але Путін у це вірить, Росія в це вірить. І те, що відбувається в Україні, – репетиція того, що Росія хоче собі залишити як можливість робити з будь-якою країною. І в Європі, і не тільки", – попередив Зеленський.

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"Графік постачання має бути забезпечений"

Протягом ночі українські сили ППО збили 44 крилаті й балістичні ракети та подавили 117 "Шахедів". Президент зазначив, що ліквідувати вдалося не всі ракети (особливо балістику). Щодо безпілотників, то знешкоджено більшість із них, але теж не всі.

"Потрібні додаткові пакети протиракет, додаткові заходи на підтримку України. І будуть відповідні пакети. Загроза є кожного дня, і кожного дня потрібно, щоб у батареях ППО були ракети. Дуже розраховуємо на оперативне постачання від партнерів. На достатнє виробництво. З усіма, хто вирішує, ми на зв'язку, постійно. Графік постачання має бути забезпечений.

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Я дякую всім, хто справді допомагає нам! Я дякую кожному, хто з Україною! Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали росіяни... Слава Україні!" – закінчив звернення президент.

Як писав OBOZ.UA, внаслідок російського ракетного удару по Прилуках загинула ціла родина: 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко й однорічний онук Саша. Їхня квартира на п'ятому поверсі була повністю знищена прильотом, а ще одна онука, Оля, вижила.