Путін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Найбільш жорстокий удар з часів Голокосту": Зеленський підтримав Ізраїль у річницю теракту 7 жовтня 2023 року"Найбільш жорстокий удар з часів Голокосту": Зеленський підтримав Ізраїль у річницю теракту 7 жовтня 2023 рокуІлюстративне фото, НПЗ, нафтопереробний завод.Колись найбільший у світі НПЗ хочуть повернути до роботи: глобальний дефіцит пального набирає обертівШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріЗендея грубо порушила етикет під час зустрічі з першою леді Бріжит Макрон та викликала гнів французівЗендея грубо порушила етикет під час зустрічі з першою леді Бріжит Макрон та викликала гнів французівНе відповів на 85 повідомлень: голова Держфінмону Пронін ігнорує не лише парламентську ТСК, а й голову НКЦПФР СеменюкаНе відповів на 85 повідомлень: голова Держфінмону Пронін ігнорує не лише парламентську ТСК, а й голову НКЦПФР СеменюкаМожуть зустріти когось особливого: найщасливіші знаки зодіаку у жовтніМожуть зустріти когось особливого: найщасливіші знаки зодіаку у жовтніУгорщина зняла вето з переговорів України про вступ до ЄС: що це означаєУгорщина зняла вето з переговорів України про вступ до ЄС: що це означає"Це не спір про майно": "Боріваж" захопили силою лише за тиждень після повернення власнику"Це не спір про майно": "Боріваж" захопили силою лише за тиждень після повернення власникуЗагинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. ФотоЗагинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. ФотоІлюстративне фото, атака на Київ, наслідки обстрілу.Від акумуляторів та інструментів до книг і туалетного паперу: які великі підприємства знищено внаслідок атаки РФ

Путін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. Відео

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read4 хв
icon 4,4 т.
Путін подарував собі на день народження вбивство дітей: Зеленський озвучив втрати від російських обстрілів. Відео
Володимир Зеленський записав нове звернення. 7 жовтня 2026 року. Джерело: Скриншот ролика

Внаслідок повітряних ударів держави-агресора РФ по Україні 7 жовтня загинули 25 жителів, близько сотні отримали поранення. Найбільша кількість жертв – у Прилуках на Чернігівщині, де відбулося пряме влучання ракети Х-101 у будинок. Там загинуло 19 осіб, зокрема п'ятеро маленьких дітей.

Про наслідки російського терору повідомив президент Володимир Зеленський. Відео його традиційного вечірнього звернення до народу опубліковане на YouTube-каналі ОП України.

"Росія збирається в такому напрямку рухатись і далі"

Президент повідомив, що у Прилуках увесь день продовжувався розбір завалів після ворожого обстрілу. Станом на вечір 7 жовтня було відомо про 19 загиблих (загалом по Україні – 25 загиблих). Зеленський передав слова співчуття рідним і близьким убитих.

Читайте також
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 23,0 т.
Вперше за вісім років: до  України прибули військові представники усіх країн НАТО
icon 23,0 т.
Вперше за вісім років: до  України прибули військові представники усіх країн НАТО
Любомир ГайдамакаЛюбомир Гайдамака
icon 8,6 т.
Трамп готує собі поразку: дивна гра напередодні виборів
icon 8,6 т.
Трамп готує собі поразку: дивна гра напередодні виборів
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 7,4 т.
З країною нарешті треба чесно говорити: Порошенко пояснив, як він бачить процес припинення війни та що для цього треба зробити
icon 7,4 т.
З країною нарешті треба чесно говорити: Порошенко пояснив, як він бачить процес припинення війни та що для цього треба зробити

"Удар був комбінований, багато балістики, багато крилатих ракет, "Шахеди". Такий "подарунок" Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, убивство людей", – обурився глава держави.

Окрім цього, вдень агресор продовжував бити по нашій країні дронами й авіаційними бомбами.

"Важливо, щоб не було мовчання лідерів через те, що сталося. Через те, що стається кожен день. І через те – головне, – що Росія збирається в такому напрямі рухатись і далі: в ескалацію, у вбивства й обстріли. Путін не відчуває, що це створює йому проблеми. Реальні проблеми", – заявив президент.

"Це проблема не тільки України"

Зеленський нагадав, що наразі санкції проти Росії багато в чому послаблені. Прецедент зі зняттям санкцій з російських олігархів – це насправді "сигнал про нормалізацію війни".

Кремлівський диктатор досі може продавати нафту, рахувати прибутки в доларах і євро – "так, як йому все ще вигідно".

"Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія. І це все проблема не тільки України, не тільки наша, не тільки наших людей, наших дітей. Це проблема всіх у Європі й у західному світі. Росія веде війну проти всіх правил життя, щоб правил ніяких не було взагалі, лише бажання сильного. Може, на Заході вже багато хто й не вірить, що західний світ усе ще існує, але Путін у це вірить, Росія в це вірить. І те, що відбувається в Україні, – репетиція того, що Росія хоче собі залишити як можливість робити з будь-якою країною. І в Європі, і не тільки", – попередив Зеленський.

"Графік постачання має бути забезпечений"

Протягом ночі українські сили ППО збили 44 крилаті й балістичні ракети та подавили 117 "Шахедів". Президент зазначив, що ліквідувати вдалося не всі ракети (особливо балістику). Щодо безпілотників, то знешкоджено більшість із них, але теж не всі.

"Потрібні додаткові пакети протиракет, додаткові заходи на підтримку України. І будуть відповідні пакети. Загроза є кожного дня, і кожного дня потрібно, щоб у батареях ППО були ракети. Дуже розраховуємо на оперативне постачання від партнерів. На достатнє виробництво. З усіма, хто вирішує, ми на зв'язку, постійно. Графік постачання має бути забезпечений.

Я дякую всім, хто справді допомагає нам! Я дякую кожному, хто з Україною! Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали росіяни... Слава Україні!" – закінчив звернення президент.

Як писав OBOZ.UA, внаслідок російського ракетного удару по Прилуках загинула ціла родина: 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко й однорічний онук Саша. Їхня квартира на п'ятому поверсі була повністю знищена прильотом, а ще одна онука, Оля, вижила.

Схожі теми
Воєнні злочини РосіїЗагиблі українціРосійські обстрілиВійна в УкраїніРосія - країна-агресорПрилукиУкраїнаВолодимир ЗеленськийВолодимир ЗеленськийВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись