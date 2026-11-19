Під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до китайського Шеньчженя журналісти зафіксували на відео офіцера, який супроводжував його з "ядерною валізкою". Публічна демонстрація цього пристрою під час закордонної поїздки кремлівського ватажка відбулася вперше з жовтня 2023 року.

Відео дня

Також примітно, що демонстрація валізи збіглася в часі з наслідками удару України по Кримському мосту. Відповідні кадри опублікували російські пропагандистські медіа.

Подробиці візиту до Шеньчженя

На пристрій звернув увагу пропагандист телеканалу "Россия 1". В опублікованому відеоролику він вказує на ад'ютанта з чорним кейсом, який стоїть у нього за спиною, після чого підходить до військового з уточнювальними запитаннями.

Демонстрація відбулася напередодні запланованої на 19 листопада тристоронньої зустрічі Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом на полях саміту АТЕС.

Попередні випадки та реакція

Попри те, що такий спецзв’язок постійно супроводжує російського диктатора в усіх поїздках, його рідко навмисно показують у кадрі. Попередній епізод, що викликав широкий суспільний резонанс, також стався в Китаї 18 жовтня 2023 року.

Тоді, одразу після переговорів Путіна й Сі Цзіньпіна, російські пропагандисти поширили кадри, на яких за диктатором ідуть двоє офіцерів із валізами. В українській розвідці та експертному середовищі публікацію розцінили як елемент ядерного шантажу.

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Як влаштована ядерна валіза

Російський "ядерний чемоданчик" має назву "Чегет" і є частиною автоматизованої системи управління стратегічними ядерними силами "Казбек". Абонентський термінал захищеного зв’язку призначений для оперативної передачі наказу президента про застосування ядерної зброї вищому військовому керівництву та ракетним військам.

Головні історії дня

За даними пропагандистів РФ, які у 2019 році вперше показали вміст одного з таких терміналів, усередині є клавіші управління, зокрема біла кнопка для запуску та червона для скасування, а для активації системи використовується індивідуальна флеш-карта.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що покладає великі надії на майбутню тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном. За його словами, сторони обговорять міждержавні розбіжності.

Як повідомляв OBOZ.UA, у перший день саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї диктатор Володимир Путін прагнув позиціонувати Росію як велику державу нарівні з КНР і США. Водночас тему врегулювання війни проти України він подавав лише як один з елементів ширших відносин між трьома країнами.