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"Путін не має наміру зупиняти кровопролиття": 7 республіканців закликали Трампа і Маска зняти обмеження Starlink для України

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
261
"Путін не має наміру зупиняти кровопролиття": 7 республіканців закликали Трампа і Маска зняти обмеження Starlink для України
Трампа і Маска закликали допомогти Україні. Колаж ілюстративний

23 члени Палати представників США закликали американського президента Дональда Трампа попросити в мільярдера Ілона Маска надати Україні доступ до використання супутникового інтернету Starlink на території Росії. Серед підписантів цього листа 16 демократів і семеро республіканців.

Двопартійна група надіслала цей запит до Білого дому в середу, 21 жовтня. Видання The Hill змогло ознайомитися з текстом прохання.

У Палаті представників вважають, що за допомогою мережі Starlink Сили оборони могли б знайти та знищити російські ракетні ПУ, які обстрілюють Україну.

"Ми звертаємося до вас із закликом попросити Маска дозволити Україні використовувати супутникову інтернет-систему Starlink для пошуку ракетних пускових установок на території Росії. Одним телефонним дзвінком ви можете врятувати життя та дати Володимиру Путіну більше стимулів для переговорів", – написали законодавці.

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"Якщо Україна не може надійно перехопити російські "стріли", вона повинна мати змогу вистрілити в "лучника". Система Starlink, яку керує компанія пана Маска SpaceX, може допомогти в цьому", – переконані політики.

Вони визнали, що Кремль не ставиться до мирного врегулювання серйозно. "Пане президенте, ми всі поділяємо мету покласти край війні в Україні та руйнівним втратам життів, які вона спричинила. На жаль, Путін наразі не має наміру зупиняти кровопролиття", – наголосили автори звернення.

Американські законодавці нагадали, що Київ уже звертався до Маска і просив зняти обмеження в роботі Starlink. "Але тільки ви можете довести це питання до кінця", – звернулися вони до президента Сполучених Штатів.

Хто підписав лист

Серед підписантів від Республіканської партії є представники:

  • Джо Вілсон (Південна Кароліна);
  • Браян Фіцпатрік (Пенсільванія);
  • Дон Бейкон (Небраска);
  • Карлос Гіменес (Флорида);
  • Джефф Херд (Колорадо);
  • Енді Гарріс (Мерленд);
  • Макс Міллер (Огайо).

У ЗМІ зазначили, що це свідчить про розширення коаліції Республіканської партії, яка прагне "повернути Трампа на бік України, оскільки він різко схилився на користь Путіна". 

Як писав OBOZ.UA, Дональд Трамп продовжує стверджувати, що йому нічого не відомо про обмеження у роботі Starshield, "військового пакету" Starlink для України. Власник цієї мережі Ілон Маск раніше заявляв, що наказ нібито віддав особисто президент США. Трамп запевняє, що не був ініціатором обмежень.

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