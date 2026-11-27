Гаррі Каспаров відповів Джареду Кушнеру, який назвав Путіна "гросмейстером політики":

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"Легко мати вигляд гросмейстера, коли твої противники – такі нездари, як ти".

Якось м’яко ще висловився. Уточню: "Легко мати вигляд гросмейстера, коли найняті тобою спаринг-партнери – такі бездарні підлабузники, як ти". Кушнер за гроші грає з Путіним у піддавки й до того ж підлабузнюється перед ним. Огидно.

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