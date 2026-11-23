Американський президент Дональд Трамп "цілком доречно" використав слово "друг", звертаючись до кремлівського диктатора Володимира Путіна в контексті тристороннього саміту, проведеного в Китаї разом з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Водночас російський ватажок "зовсім не є другом Сполучених Штатів в Україні".

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Це визнав директор Національної розвідки США Джей Клейтон. В ефірі телеканалу ABC 22 листопада журналіст Джонатан Карл попросив його прокоментували скандальне висловлювання президента.

Клейтон взявся виправдовувати лідера Білого дому. Він сказав, що зустріч Трампа й Путіна в китайському Шеньчжені на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва була "історичною" та зібрала разом лідерів трьох ядерних держав.

"У цьому аспекті розмови використання терміна "друг" цілком доречне", – вважає Клейтон.

Журналіст ще раз перепитав, уточнивши, чи можна вважати Путіна "другом Америки", адже Трамп виправдовувався, що "не може говорити від імені" всієї країни. Після цього Клейтон здався.

"Чи є Володимир Путін другом Америки? Він не друг Америки в Україні. Зовсім ні. Зовсім ні", – визнав директор Національної розвідки США.

Що передувало

Американський президент назвав російського колегу "другом" кілька разів за останні дні.

19 листопада, зайшовши до зали перемовин у Шеньчжені під час саміту АТЕС, Трамп привітав Путіна: "А хто це? Він – мій друг! Радий вас бачити".

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Потім республіканець похизувався дружбою із диктатором, опублікувавши спільне фото у власній соцмережі Truth Social. На світлині вони тиснули один одному руки. "Мій друг", – такий підпис залишив Трамп на фотографії.

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Як писав OBOZ.UA, міністр Великої Британії Хеміш Фалконер розкритикував Дональда Трампа за його слова про дружбу з Володимиром Путіним. Британський урядовець назвав очільника Кремля "м'ясником" і засудив російську війну проти України.