Штучно створений голод 1932–1933 років був цілеспрямованою кампанією, що мала на меті заморити голодом і поневолити український народ, а також знищити культуру й ідентичність нації. Майже через століття режим російського диктатора Володимира Путіна наслідує цю криваву спадщину.

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Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який 28 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів, опублікував спеціальне звернення до українців. Текст оприлюднено пресслужбою на офіційному сайті очільника канадського уряду.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, які постраждали й загинули під час Голодомору – геноциду, організованого сталінським радянським режимом у 1932–1933 роках", – нагадав політик.

Він наголосив на тому, що ця кампанія була цілеспрямованою, але Україні вдалося вистояти. Зараз Москва знову зазіхає на українську націю.

Росія бомбардує церкви, школи й лікарні, примусово вивозить дітей, руйнує сільськогосподарське виробництво та знищує критично важливу енергетичну інфраструктуру напередодні зими. Українці тим часом демонструють надзвичайну мужність, рішучість і силу.

"Боротьба України – це наша боротьба, їхня справа – наша справа, а їхня незалежність стане нашою перемогою", – сказав канадський прем'єр.

Карні додав, що його держава стоїть пліч-о-пліч з українським народом від початку неспровокованого й невиправданого повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. "Сьогодні ми працюємо разом з Україною та нашими союзниками задля досягнення справедливого й тривалого миру, який гарантуватиме суверенітет і довгострокову безпеку України. Майбутнє України належить виключно українському народу", – заявив він.

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"Радянський режим намагався приховати правду про свої злочини. Йому це не вдалося. Покоління українців – зокрема й тут, у Канаді, – зберегли пам'ять про Голодомор. Сьогодні ми вшановуємо мільйони невинних життів, що були обірвані, і висловлюємо солідарність з українцями в Канаді й у всьому світі", – підсумував Карні.

"Слава Україні!" – такими словами завершив заяву прем'єр-міністр.

Парламент Канади вшанував пам'ять жертв Голодомору

У федеральному канадському парламенті за ініціативи депутата від Ліберальної партії Івана Бейкера також згадали невинних українців, які стали жертвами геноциду.

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"Я вшановую 93-і роковини геноциду голодом в Україні, відомого як Голодомор, під час якого Йосип Сталін закрив українські кордони й конфіскував усю їжу, аби знищити українське населення, налаштоване проти його правління", – цитує "Укрінформ" виступ Бейкера.

Політик повідомив: на піку Голодомору 19 людей помирали щохвилини, 1200 – щогодини і 28 тисяч – щодня.

"Світ зберігав мовчання. Як наслідок – загинули мільйони", – наголосив депутат.

Він визнав, що Росія повторює свої злочини на тимчасово окупованих територіях, зокрема депортує дітей і вбиває цивільних. Світ здатен це зупинити, якщо надасть Києву "усю допомогу, необхідну для звільнення людей і переконливої перемоги у війні".

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На переконання депутата, "якщо РФ переможе в Україні, то наступними захищатися від російської агресії доведеться державам-членам НАТО, у тому числі й Канаді".

"У ці сумні роковини я закликаю усіх нас колективно зробити усе необхідне, аби допомогти Україні перемогти. Тоді ми зможемо перестати вшановувати історію, яка повторюється, й почати святкувати дні з часу перемоги України й відновлення нею своєї – та нашої – свободи й безпеки", – підсумував він.

Як писав OBOZ.UA, 28 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Під час зустрічі обговорювали запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також про створення міжнародного компенсаційного механізму від Росії.