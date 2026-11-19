Президент США Дональд Трамп розкритикував подальше виділення багатомільярдної військової допомоги Україні з боку європейських союзників. Під час телефонної розмови з лідерами країн Коаліції охочих він заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито серйозно налаштований на мирні переговори.

Відео дня

Про це пише Politico з посиланням на чотирьох європейських посадовців, обізнаних із перебігом розмови. За їхніми словами, Трамп поставив під сумнів доцільність подальших масштабних витрат на військову підтримку Києва.

Трамп зателефонував європейським союзникам після зустрічі з Путіним

Розмова відбулася в четвер, 19 листопада, невдовзі після завершення зустрічі Трампа з Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені.

Як пише видання, американський президент несподівано зателефонував до Берліна безпосередньо з борту літака Air Force One та долучився до зустрічі європейських союзників України. Під час розмови він заявив, що Путін серйозно налаштований на переговори щодо припинення війни.

Водночас Трамп висловив скептицизм щодо подальшого виділення Україні мільярдів доларів військової допомоги з боку Коаліції охочих. Про його критичні зауваження щодо цих витрат Politico повідомили троє європейських посадовців, які погодилися говорити на умовах анонімності через закритий характер зустрічі.

Білий дім на момент публікації матеріалу не відповів на запит видання щодо коментарів..

Мерц пояснив, навіщо Європа продовжує підтримувати Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції після зустрічі Коаліції пояснив позицію європейських партнерів щодо військової допомоги Україні.

РЕКЛАМА

За його словами, Європа продовжує фінансувати українську оборону, щоб створити умови для мирних переговорів і забезпечити Україні можливість вести їх із позиції сили.

"Ми надаємо цю потужну підтримку не для того, щоб затягувати війну. Ми хочемо завершити цю війну", – наголосив Мерц.

Таким чином, канцлер фактично відповів на заяви Трампа щодо доцільності подальшої допомоги Києву, наголосивши, що підтримка української оборони є інструментом для досягнення миру, а не перешкодою для переговорного процесу.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, спецпосланець Сполучених Штатів Джаред Кушнер заявив, що США вдалося вмовити Росію на гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО. Зять Дональда Трампа стверджує, що Кремль попередньо "влаштовують" можливі гарантії для України, побудовані на принципах договору Альянсу.