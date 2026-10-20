Путін хоче влаштувати зустріч з Трампом і Сі Цзіньпіном: в ISW розкрили, що задумав Кремль

Кремль активно наполягає на проведенні тристороннього саміту за участю США, Росії та Китаю. Таким чином Москва намагається позиціонувати себе як рівноправного міжнародного суб’єкта.

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Водночас РФ намагається зміцнювати міжнародні зв’язки, які кидають виклик організаціям, очолюваним Заходом. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни.

Подробиці дипломатичної ініціативи

За даними газети Wall Street Journal, яка посилається на обізнані джерела та колишнього співробітника російської розвідки, диктатор РФ Володимир Путін озвучив ідею тристоронньої зустрічі під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 9 жовтня.

Російський диктатор запропонував провести переговори за участю голови КНР Сі Цзіньпіна на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться 18–19 листопада. Джерела зазначають, що Путін хоче домогтися вигідного для Росії варіанту врегулювання війни в Україні.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив переговори щодо можливої зустрічі. Держсекретар США Марко Рубіо також повідомив про обговорення, підкресливши, що остаточних домовленостей поки що не досягнуто.

Чого насправді домагається Путін

Експерти ISW виділяють кілька ключових причин, через які Кремль просуває формат тристоронніх переговорів. Путін намагається створити образ Росії як рівноправного учасника глобальної політики поряд із США та Китаєм.

Запропонований саміт слугує інструментом для просування концепції "альтернативної євразійської архітектури безпеки", яку Кремль просуває з весни 2024 року з метою ослаблення впливу НАТО та Заходу.

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Включаючи Росію до порядку денного взаємин між США та КНР, Путін розраховує покращити свої позиції в очах Трампа та домогтися від Вашингтона поступок без реальних кроків до мирного врегулювання російсько-української війни.

Нагадаємо, Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість тристоронньої зустрічі за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Однак остаточних домовленостей щодо переговорів та їхнього порядку денного поки що немає.

Як повідомляв OBOZ.UA, міністерство закордонних справ Китаю не має інформації про можливу зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

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