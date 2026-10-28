Путін хоче більше, ніж Донбас: навіщо Кремлю нові переговори в Абу-Дабі. Інтерв’ю з Огризком

Нова зустріч української, американської та російської делегацій може відбутися в Абу-Дабі в першій половині листопада. У Москві вже попереджають, що перший раунд матиме радше ознайомчий характер. Володимир Зеленський розраховує, що тристоронні контакти допоможуть підготувати зустріч лідерів, а серед можливих практичних результатів називає припинення вогню в енергетичній сфері або в Чорному морі.

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За інформацією The Economist, американський підхід передбачає обговорення відмови України від вступу до НАТО, створення демілітаризованої зони на Донбасі та можливого послаблення санкцій проти Росії. Зеленський застерігає від поступок Москві, які дадуть їй змогу відновити військовий та економічний потенціал.

Зі свого боку, Путін намагається вивести переговори за межі українського питання, повернувшись до вимог щодо архітектури європейської безпеки. За даними The Telegraph, Москва прагне домогтися скорочення військової присутності НАТО до рівня 1997 року. Такий сценарій зачепив би безпеку країн Центральної та Східної Європи й означав би спробу Кремля переглянути результати розширення Альянсу.

Своїми думками щодо цих та інших питань у ексклюзивному інтерв'ю для OBOZ.UA поділився міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках Володимир Огризко.

– Президент України називає переговори в Абу-Дабі підготовкою до можливої зустрічі лідерів США, України та Росії. Київ також хотів би досягти енергетичного перемир’я, тоді як Москва характеризує майбутню зустріч як попередню. Чого очікувати від відновлення переговорів?

– Ви самі відповіли на запитання, процитувавши Ушакова: Росія фактично заздалегідь заявляє, що не варто очікувати результатів. Москва використовує переговори, щоб затягувати час, розраховуючи вирішити все на полі бою та нав’язати Україні власні умови. Нічого нового російські представники не говорять. Знову демонструватимуть нібито готовність домовлятися, хоча реальних намірів змінювати позицію немає. Якщо сторони не переглядають своїх підходів, немає значення, де саме вони зустрічаються. Росія не демонструє готовності до серйозного діалогу: навіть пропозиції Зеленського щодо енергетичного перемир’я, припинення вогню в Чорному морі та розблокування портів залишаються без відповіді.

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Сам переговорний процес для Кремля є інструментом політичного впливу. Москва може підтримувати враження, що угода близька, сподіваючись утримати Трампа від посилення санкцій і зберегти розбіжності між США, Україною та європейськими союзниками. Для Путіна важливо зберігати цю перспективу принаймні до завершення президентства Трампа. Після зміни американської адміністрації нинішні можливості впливати на політику Вашингтона через особисті контакти можуть істотно скоротитися.

– В інформаційному просторі обговорюють американський план, який передбачає поступки з боку України та економічні вигоди для Росії. Серед можливих умов – відмова України від вступу до НАТО, демілітаризована зона на Донбасі та послаблення санкцій. Зеленський уже заявив, що не погодиться на скорочення української армії, а також не хотів би обговорювати зняття санкцій із Росії. Чи можуть ці питання опинитися на порядку денному тристоронніх переговорів?

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– Безумовно, ці питання можуть обговорюватися, але це не означає, що сторони погодяться на відповідні умови. Позиція України чітка: жодних неприйнятних поступок, нейтралізації чи роззброєння. Тому для переговорних команд це може стати черговим повторенням того, що вже обговорювали раніше. Усе зводитиметься до взаємного озвучення вимог. Росія вимагатиме роззброєння України, Київ не погодиться. Україна пропонуватиме припинення вогню по лінії розмежування, а Москва відмовлятиметься, вважаючи, що перемагає на полі бою. Обговорювати санкції теж можна, але їхнє скасування залежить передусім від рішення США. Водночас результати виборів до Конгресу можуть обмежити можливості Трампа робити кроки на користь Росії.

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– Білий дім пояснює свою нинішню тактику щодо Кремля, бажанням показати Путіну економічні перспективи співпраці зі США, аби спонукати його жо припинення вогню таким чином. Серед можливих напрямів – активи російської компанії "Лукойл" та відновлення постачання російського газу до Європи, зокрема через Україну. Наскільки обґрунтована ця стратегія? Чи може перспектива економічного зближення спонукати Путіна змінити свою поведінку?

– Це хибний підхід. Нещодавно новий посол Німеччини в Україні нагадав, що багаторічна політика заохочення Росії до енергетичної та економічної співпраці з Європою зазнала краху. Захід сподівався, що економічні зв’язки змінять природу путінського режиму, але цього не сталося. Якщо Трамп вирішить повторити цей досвід, послаблюючи санкції та допомагаючи Росії економічно, це не змінить її політичного курсу. Навпаки, такі кроки дадуть Москві додаткові ресурси для продовження війни. Зупинити цю політику може хіба що новий Конгрес США.

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Окрема ідея Трампа – долучитися до російського газового бізнесу, зокрема через можливе придбання активів "Газпрому", проєкт пов'язують із Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. У такому разі він міг би представляти постачання російського газу як американський бізнес і отримувати з нього прибуток. Але реалізація цих планів залежить від позиції європейських держав. Німеччина вже заявляла, що не підтримує відновлення енергетичної залежності від Росії. Тому я очікую, що європейські обмеження на імпорт російських енергоносіїв стануть серйозною перешкодою для задумів Трампа.

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Для нього економічна вигода, схоже, є одним із головних мотивів. На цьому й намагаються грати Путін та його оточення, обіцяючи великі прибутки в обмін на поступки щодо України. Москва розраховує переконати Вашингтон, що після примусу Києва до невигідних умов сторони зможуть заробляти разом. Але попередній досвід європейської співпраці з Росією показує, що економічні стимули самі по собі не змушують Кремль змінювати політику.

– До речі, Ушаков зазначив, що для врегулювання конфлікту Росії необхідно вести діалог із європейськими державами, які підтримують Україну. Тобто в Кремлі визнають, що з Європою також треба говорити. Це певна зміна риторики, адже раніше європейців не сприймали як одну зі сторін перемовин. Європейці також шукають головного переговорника з РФ, тобто готуються відкрити офіційні канали спілкування з Москвою. Як ви вважаєте, такий діалог буде для нас позитивом чи негативом, якщо Росія та Європа почнуть вести прямі переговори?

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– Я думаю, що нам треба запрошувати європейських політиків на всі ці так звані тристоронні переговори з нашого боку і фактично перетворювати тристоронній формат на чотиристоронній, у якому ми з Європою є одним цілим. А Америка вже сама обирає, на чиєму вона боці. Якщо хоче підтримувати агресора, це її вибір. Якщо хоче бути на боці здорового глузду, то це так само її вибір.

Щодо того, що вже кілька днів триває чергова хвиля обговорень, хто ж представлятиме Європейський Союз, то питання не в тому, хто це буде, а в тому, що ця людина чи ці люди говоритимуть Путіну. Важлива не особистість, а позиція Європейського Союзу, яку обрані представники представлятимуть на прямих переговорах із Росією або на переговорах за участю України. Ось про що ми маємо говорити. Але знову-таки фокус зміщується зі змісту на форму. От буде Стубб – добре, можна обрати його представником. А далі він поїде до Путіна? Говоритиме з ним телефоном чи якось інакше? Про що він говоритиме: про те, що сам захоче, чи представлятиме позицію Європейського Союзу, яку мають визначити, прописати, узгодити, а потім представити?

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Ми знову ставимо воза попереду коня. Спочатку треба визначити, що ми робимо і якою є наша позиція, а потім шукати того, хто представлятиме її максимально ефективно. Такою має бути нормальна логіка. Але в нас усе живе на хайпі, тому ще довго обговорюватимуть, хто краще підходить для цієї функції, хоча сама функція залишається незрозумілою.

– На майбутніх переговорах Кремль планує обговорити питання "нової архітектури безпеки для Європи". Путін хоче домогтися повернення НАТО до кордонів 1997 року, тобто виведення натівських військ із Польщі, Естонії, Латвії, Литви й навіть Фінляндії. Тобто йдеться про виведення військ НАТО з країн, які межують із Росією.

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– Ідея "нової архітектури європейської безпеки" – давня теза московської дипломатичної пропаганди. Колись ця тема активно обговорювалася в європейських столицях, зокрема в межах ОБСЄ. Згадую, здається, це був острів Корфу, де збиралися міністри закордонних справ країн – членів ОБСЄ. Тоді Лавров ще вправлявся у своєму красномовстві й розповідав, як усе це має виглядати. Але це мертвонароджена ідея. Будувати відносини з Росією як агресором, постійно озираючись на те, що вона може завтра напасти, і називати це новою архітектурою безпеки – це наївність найвищого ґатунку. Це лише облудлива формула Москви, покликана втягнути європейців у нескінченні переговори. Адже ця тема може обговорюватися роками, якщо не десятиліттями. Москва, безумовно, хоче вкотре цим скористатися. Уже виникла й інша ідея – євразійської безпеки. Тобто йдеться не лише про Європу, а й про те, щоб залучити до цього процесу всю Азію.

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Для дипломатів це стане чудовою нагодою на десятиліття: спілкуватися, їздити європейськими столицями, займатися дипломатичним туризмом, який дуже полюбляють і на Сході, і на Заході. Але кінцевий результат, знову-таки, дорівнюватиме нулю. Кажу це як людина, яка багато років займалася багатосторонньою дипломатією в межах ООН та ОБСЄ й знає, як усе відбувається, особливо коли йдеться про Росію. Це історія, яка ніколи не завершиться. Тому на неї треба дивитися спокійно й не піддаватися на чергову приманку Москви. Це пустушка. У ній немає сенсу.

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– Нещодавно відбулися перші навчання за участю 2,5 тисячі військових у межах коаліції охочих. У них брали участь британці, німці та французи, а проходили вони в Німеччині. Як зазначається, це тренування на випадок припинення вогню між Росією та Україною. Тоді відповідні сили мають бути перекинуті на територію України. На ваш погляд, коаліція охочих – це проєкт, який уже відходить у минуле, чи в нього ще є потенціал реалізувати те, що було заявлено на початку?

– Безумовно, потенціал є. Існують різні комбінації за участю різних європейських країн, і вони так чи інакше працюють. Ми пам’ятаємо про коаліцію дронів, коаліцію ракет, зараз – коаліцію укриттів. Одним словом, виникає певна тема, і країни, які можуть бути в ній максимально ефективними, об’єднуються. Це цілком нормальний і хороший формат. Але, повертаючись до теми нової європейської безпеки, скажу, що на початку цього року я написав статтю, у якій виклав своє бачення нової системи безпеки в Європі. Це потужний оборонний вал уздовж східних кордонів країн Європейського Союзу, включно з Україною, а також на півдні, до Румунії та Болгарії. Такий вал має гарантувати, що Росія навіть не наважиться подумати про напад на інші країни. Росія повинна чітко розуміти: будь-який постріл у бік країн НАТО означатиме три постріли у відповідь. Тоді ми справді відділимо дикість від цивілізації. Що відбуватиметься в самій Росії – чи розпадеться вона на 10, 15 або 20 країн, – це її проблеми. Нехай займається чим завгодно. Але в безпековому плані ми маємо бути захищені від потенційного нападу.

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– Ідея слушна, але як цього досягти?

– Лише посилюючи власні оборонні спроможності та створюючи на кордоні такий оборонний вал, який Росія за жодних обставин не зможе подолати навіть теоретично. Тільки тоді ми матимемо безпеку. Якщо буде безпека, можна буде переходити до певних форм економічної співпраці, але на зовсім інших засадах. Росія вчинила злочини? Тоді вона має спрямовувати частину своїх прибутків від торгівлі із Заходом на відновлення України.

Хоче реалізовувати спільні проєкти з Європою? Будь ласка, але прибутки мають розподілятися так, щоб частина йшла Росії, а частина – на відшкодування збитків і репарації. Є нормальні механізми, які дозволять співпрацювати з Росією, якщо вона ще збережеться як держава, але водночас утримувати її в таких межах і за таких умов, щоб вона більше не становила загрози. Іншого варіанту немає. Усі ці псевдо загальноєвропейські системи безпеки ніколи не працювали й зараз не працюватимуть.

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– Але такий "оборонний вал" неможливо збудувати без участі та згоди країн, про які ви говорите. Водночас виникають питання щодо відносин України із сусідами. У Словаччині досі проросійський уряд. У також прем’єр-міністр має проросійські погляди, а кандидатка в президенти, яка також демонструвала проросійські позиції, напередодні перемагає в першому турі. Чи вистачить політичної волі для реалізації цього проєкту, якщо при владі в сусідніх країнах перебувають політики, які не поділяють українських інтересів?

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– Ідеться не лише про рішення окремих країн, а й про рішення всього Альянсу. Якщо буде ухвалено рішення створити такий оборонний вал, то його мають будувати не тільки країни, що межують із Росією, Білоруссю та Україною, а весь Альянс. Це означає розміщення зброї та угруповань військ на кордонах із Росією та Білоруссю.

– Але в будь-якому разі потрібно отримати згоду цих країн?

– Очевидно, що так. Але якщо Альянс спільно вирішить, що потрібно захищатися від потенційної агресії та захищати від неї також ці країни, то, думаю, і Фіцо, і будь-якому іншому політику буде доволі складно пояснити, чому всі вживають відповідних заходів, а його уряд – ні. До того ж, пане Романе, насправді і Угорщина, і Словаччина прикриті Україною. Це не означає, що саме ці дві країни перебувають під безпосередньою загрозою. Фінляндія, країни Балтії, Польща, Румунія та Болгарія мають підстави для занепокоєння, а Угорщина і Словаччина перебувають у глибокому тилу, за Україною. Ми для них є щитом. Тут багато питань, які потрібно обговорювати, але найголовніше – політична воля. Якби Альянс ухвалив рішення діяти саме в такому форматі, повірте, розмов про те, що Росія хоче напасти на якусь країну НАТО, не було б.

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Як можна нападати, якщо військовий потенціал країн НАТО перевищує російський? Якщо ми тепер навчаємо європейські армії воювати в умовах сучасної війни, то звідки в Росії з її дохлою економікою візьмуться ресурси, щоб витримати війну з НАТО? Нізвідки. Тому потрібне лише політичне рішення. Іншого немає. На жаль, Європа саме цим і слабка: для ухвалення рішення потрібно досягти згоди або між 27 членами Європейського Союзу, або між 32 членами Альянсу. У цьому й проблема, адже кожен знаходить можливість скористатися правом вето.