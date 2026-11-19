Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін був дуже розлючений через Кримський міст. Водночас американський лідер наголосив, що жодних рішень щодо завершення війни в Україні не ухвалюватимуть без президента Володимира Зеленського.

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Про це Трамп сказав у розмові з кореспондентом NBC News Гейбом Гутьєрресом. Журналіст розповів про позицію американського президента після їхньої бесіди та підтвердив, що Трамп погодився з необхідністю участі України в ухваленні рішень щодо її майбутнього.

За словами Гутьєрреса, Трамп погодився з позицією Зеленського про те, що Сполучені Штати не повинні ухвалювати рішення щодо України без самої України.

"Президент Трамп сказав, що згоден із цим і що не робитиме цього. Проте у всьому світі було помічено його теплий прийом Путіна – по суті, як ви знаєте, зустріч з авторитарним лідером і виключення України з процесу", – підкреслив журналіст.

Таким чином, американський президент запевнив, що Україна братиме участь у процесі ухвалення рішень, які стосуються її майбутнього.

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Раніше Трамп також прокоментував свої контакти з Путіним і можливість обговорення війни в Україні за участю інших світових лідерів.

Він зробив комплімент російському диктатору та заявив, що керівники США, Росії та Китаю обговорять "усі світові проблеми", зокрема війну в Україні. За словами Трампа, цю тему він уже "дуже довго" обговорював із Путіним.

Водночас після зустрічей і дипломатичних церемоній у Шеньчжені конкретних результатів щодо врегулювання війни не було оголошено.

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