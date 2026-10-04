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Путін дуже хоче постійну ескалацію: Зеленський натякнув на удари по мобільному зв'язку в Москві

Іван Черленський
Іван Черленський
Time to read2 хв
icon 795
Путін дуже хоче постійну ескалацію: Зеленський натякнув на удари по мобільному зв'язку в Москві
Володимир Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін прагне постійної ескалації війни та продовжує завдавати ударів по дата-центрах і мобільному зв'язку. Водночас такими сервісами користуються звичайні люди не лише в Україні, а й у самій Росії, зокрема в Москві.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, натякнувши на удари по цифровій та мобільній інфраструктурі РФ. Інформацію з цього питання зібрав OBOZ.UA.

Зеленський звернув увагу на те, що мобільним зв'язком користуються не лише в Україні, а й у самій Росії, зокрема в Москві.

"Як можна бити по дата-центру, по мобільному зв'язку? Як Путін це робить? Як він не думає, що мобільним зв'язком користуються не тільки в Києві, не тільки в Україні, а й у Москві?" – сказав Зеленський.

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Президент зізнався, що його дивує прагнення Росії щодня посилювати ескалацію.

"Я, чесно кажучи, здивований цим звірячим бажанням ескалювати щодня. Тобто він розраховує на те, що буде постійна ескалація. Він цього дуже хоче", – зазначив глава держави.

Путін дуже хоче постійну ескалацію: Зеленський натякнув на удари по мобільному зв'язку в Москві

Володимир Зеленський заявив про прагнення РФ до ескалації. Джерело: Скриншот

Водночас Зеленський наголосив, що просто закликати Путіна припинити війну недостатньо.

"Це відповідь усім тим, хто вважає, що треба попросити Путіна, і він точно закінчить війну. Просто не вийде", – сказав президент.

Окремо глава держави згадав ситуацію на Одещині та в Харкові.

"Він робить хаос на Одещині, також в Харкові спробували це зробити росіяни. Ще раз дуже вдячний харків'янам – не зміг він їх зламати, навіть попри те, що ворог дуже близько знаходиться. Просто не зміг", – зазначив глава держави.

Він назвав Харків символічною першою столицею України для Путіна.

"Чесно, Харків переміг Путіна. Я впевнений, що для нього це символічна перша столиця України. Харків'яни просто молодці", – сказав Зеленський.

Раніше OBOZ.UA писав, що після російських атак на дата-центри та цифрову інфраструктуру уряд виділив 518,3 млн грн із резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Кошти, зокрема, спрямують на створення відокремлених резервних майданчиків, розвиток хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання та програмного забезпечення, а також систем резервного копіювання.

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