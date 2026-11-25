Військовий аналітик Данського королівського оборонного коледжу Андерс Нільсен про нову систему безпеки в Європі.

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Традиційно підготував найголовніше:

• Російське керівництво продовжує говорити, що Європі потрібна нова архітектура безпеки. Багато європейських політиків у відповідь заявляють, що в них уже є архітектура безпеки – НАТО – і Альянс добре працює. Звісно, правильно, що ці політики відкидають російські вимоги, однак необхідно активізувати дискусію щодо нової європейської архітектури безпеки, оскільки ситуація значно змінилася.

• Ситуація з архітектурою безпеки в Європі пов’язана не стільки з бажаннями Росії, скільки з позицією США. Протягом 80 років, незалежно від того, хто сидів у президентському кріслі в США – республіканець чи демократ, – будь-яка американська адміністрація беззастережно підтримувала НАТО. Тепер ця підтримка стала спірним політичним питанням у США. Європейці не зможуть покладатися на США навіть після відходу Трампа – ніхто не гарантує, що на якихось майбутніх виборах там не оберуть ще одного скептика щодо НАТО.

• Виходячи з цього, Європі необхідно будувати нову архітектуру безпеки, незалежну від США. Для цієї архітектури критично важливі кілька пунктів. Перший – суцільна лінія оборони від півночі Норвегії до Чорного моря. Росіянам вигідно нав’язувати війну лише одній країні. Але якщо вони зіткнуться із загрозою того, що одразу багато європейських країн стануть на захист атакованої, причому на широкому фронті, – росіяни не зможуть зосереджувати ресурси де захочуть.

• Другий пункт – необхідність залучення України до такого Альянсу. Україна має дуже сильну армію, і коли Європа втрачає союзника в особі США, Україна стає найприроднішим кандидатом на роль іншої сильної країни, здатної частково компенсувати відсутність американців. Крім того, Україна має величезний ВПК, що є перевагою стратегічного значення. Для безпеки Європи необхідні як технологічна незалежність від США, так і виробничі потужності – і з цим може допомогти Україна. Окрім цього, Україна має важливе географічне розташування і здатна загрожувати росіянам, якщо вони нападуть на іншу європейську країну. Не менш важливо й те, що українці мають найбільшу мотивацію у протистоянні з росіянами.

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• Мотивація підводить до третього пункту, важливого для майбутньої архітектури безпеки Європи, – лідерства. Інтуїтивно багатьом може здатися, що з відходом американців лідерські позиції переберуть на себе "великі гравці" на Європейському континенті – Велика Британія, Франція, Німеччина. Однак суто через географічну віддаленість від Росії ці країни не ставитимуться до загрози так само серйозно, як країни Східної Європи. Звісно, це не означає, що ці країни відмовляться від підтримки східних сусідів, – однак лідерство у питаннях архітектури безпеки має зміститися на схід. Провідну роль мають відігравати скандинавські країни, країни Балтії, Польща та Україна – вони будуть в авангарді захисту Європи, а отже, і мають задавати напрямок для інших. Не варто вважати ці країни маленькими – їхнє сукупне населення перевищує 100 мільйонів, а загальна економіка набагато більша за російську.

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• Путін явно розуміє ці загрози для російських амбіцій, причому краще за багатьох європейських політиків. Він знає, що щойно війна припиниться, європейці й українці одразу почнуть тісно співпрацювати у сфері створення загальноєвропейської системи безпеки. Саме тому Путін і не хоче погоджуватися на перемир’я – спочатку він хоче домовитися про архітектуру безпеки у власному розумінні, причому без самих європейців.

• Таким чином, Путін застряг у дилемі – він не може виграти війну через європейську підтримку України. Але він і не може її припинити, адже тоді тісна співпраця України та Європи поставить хрест на його імперських амбіціях. Він лише сподівається, що Трамп зможе допомогти йому й у якийсь спосіб відмовити європейців від допомоги Україні. На жаль, у багатьох західних політиків досі немає бачення сильної у військовому плані Європи, до якої Україна входила б як важливий і сильний союзник. Але саме тому дискусію про європейську архітектуру безпеки, яка включала б і Україну, варто максимально активізувати.

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