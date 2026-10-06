"ПС готові, наскільки дозволять засоби захисту": Зеленський попередив українців про підготовку масованого російського обстрілу. Відео

Росія готує новий масований удар по Україні. Повітряні сили та інші українські служби готові реагувати на атаку в межах наявних засобів захисту.

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Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе, будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування, і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту", – сказав президент.

Глава держави наголосив, що посилення захисту України значною мірою залежить від підтримки міжнародних партнерів. Йдеться передусім про держави, які мають необхідні засоби протиповітряної оборони та можуть передати їх Україні. Зеленський також зазначив, що для цього важливе політичне рішення США, європейських країн та інших партнерів.

"Світ більший, ніж російське зло, і захист життя повинен бути спільною справою. Я дякую всім, хто справді допомагає! Я дякую кожному, хто з нами, хто з Україною!" – сказав він.

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Інші заяви Зеленського

Серед іншого, український лідер поінформував, що сьогодні багато було суто військових питань.

"Я провів Ставку, зокрема, по нашому РЕБ, і ми будемо збільшувати компонент саме такого захисту критичної інфраструктури. Визначені додаткові завдання для виробників, для Міністерства оборони та Збройних Сил України. Значну частину російських "Шахедів" знешкоджують саме наші засоби радіоелектронної боротьби", – повідомив він.

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