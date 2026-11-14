''Припинення вогню не підтримує особисто Путін'': Зеленський розповів про перемовини в Абу-Дабі і вказав на головну небезпеку

За підсумками переговорів в Абу-Дабі додому можуть повернутися 1200 або 1300 військовополонених захисників: точну кількість наразі узгоджують. Водночас Москву нібито вдалося переконати щодо необхідності залучення до переговорів представників від Європи, до кінця листопада європейські країни мають визначитися з тим, хто представлятиме їх у переговорному процесі.

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Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустріч з медіа, де була присутня головна редакторка OBOZ.UA Леся Гасич. Глава держави також прокоментував бажання Кремля визначати майбутнє НАТО та конфігурацію європейської системи безпеки і заявив, що проти припинення вогню виступає особисто Володимир Путін.

За словами глави держави, критично важливими на переговорах в Абу-Дабі для України були енергетичне перемирʼя, розблокування Чорного моря, звільнення полонених, а також підготовка зустрічі лідерів, яка, як вірить Зеленський, є єдиним шляхом до реального завершення війни.

"По частині питань – "рускі" сказали, що у них немає мандату", – зазначив президент.

Домовленості щодо обміну полоненими.

В обговоренні гуманітарних кроків щодо обміну військовополоненими Київ ставив перед собою амбітну мету: обміняти всіх на всіх або "хоча б велику кількість людей".

"Головний їх сигнал – зробити найбільший обмін за увесь час війни. Українці підтримали пропозицію про обмін всіх на всіх. Американці після всіх розмов поїхали в Москву до Путіна. Але там їм вдалося домовитися, що буде більше тисячі на більше тисячі. Зараз вирішуватимуть, яка кількість буде: 1200-1300", – зазначив Зеленський.

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Київ наполягає на залученні Європи до переговорів

Президент зазначив, що американська сторона вважає важливим сам факт розблокування тристороннього переговорного процесу. Водночас американці, здається, поділяють позицію України щодо залучення європейських держав.

"Була почута наша наполегливість щодо приєднання Європи до цього формату. Вони підтримали, що наступного разу Європа буде не в сусідній кімнаті, як це було зараз в Абу-Дабі, а за одним столом перемовин і в нас буде спільна адженда. Американці поїхали і з цією пропозицією в Москву теж, повернулися і сказали, що всі сторони це погодили", – сказав Зеленський.

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Він зазначив, що на зустрічі з європейськими партнерами висловив думку, що буде некоректно, щоб Україна обрала одну людину від Європи, яка буде представляти їхні інтереси.

"Є багато різних діалогів, дзвінків, розмов тощо – про те, хто може представляти Європу. Я не хочу розділення Європи через цей вибір і не хочу, щоб Україна несла за це відповідальність, тому що ми залежимо від європейської підтримки, а значить від європейської єдності. Я їх попросив, щоб до кінця листопада вони визначилися – хто представлятиме Європу. Але в нас домовленість, що останнє слово – за Україною. Ми повинні мати контакти Європи з Америкою і з "рускімі" по адженді, яка буде зрозуміла Україні та всій іншій Європі", – підкреслив глав держави.

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Він нагадав, що йдеться про понад 30 країн: 27 членів Євросоюзу та держави, що до нього не входять.

"Усі ці країни хочуть розуміти, що відбувається в переговорному процесі, бо вони підтримують нас. Хтось більше, хтось менше, але підтримка є. Хтось – військово, хтось – гуманітарно, хтось – політично. Ми всі повинні бути в одній команді", – підкреслив Зеленський.

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Президент зазначив, що одним з варіантів того, хто може представляти Європу на переговорах, називалися лідери ЄС та НАТО – зважаючи на те, що у ході переговорів йшлося про гарантії безпеки, відновлення країни і загальне закінчення війни.

"Так може бути представлена Європа, якщо це не буде якась одна людина, яку вибрали всі. Від американської сторони двоє представників, тому від Європи теж може бути кілька людей. От під час цих зустрічей в Абу-Дабі були радники з питань нацбезпеки чотирьох країн із ЄС та поза ЄС: Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія. Це один із варіантів, але може бути й інший варіант. Хтось пропонує Фінляндію, Норвегію. Є бачення, що може бути Польща. Є кілька різних критеріїв. Головне – Європа буде, і тепер Європа повинна вирішити і потім з нами акцептувати, хто саме це буде. Скоріш за все це буде 3, 4, 5 людей, які представляють Європу в цілому", – припустив Зеленський.

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Припинення вогню не підтримує особисто Путін

Російська делегація в Абу-Дабі відмовилася від обговорення енергетичного перемир'я, пославшись на відсутність мандату на вирішення цього питання – помноженого, за словами Зеленського, на небажання його вирішувати.

"Так само, як і будь-яке інше припинення вогню не обговорювалось в деталях, тому що "рускіє" сказали: "Вирішуйте це з Путіним". На що наша команда сказала: "Ми ж для цього і пропонували: якщо у вас все вирішує Путін, тоді давайте зустріч лідерів". У підсумку домовились, що американська команда полетить до Путіна і про це поговорить. На сьогодні є те, що є. Припинення вогню не підтримує особисто Путін", – зазначив президент України.

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Нова архітектура безпеки у Європі: чого хоче Москва?

Зеленський зазначив, що на переговорах американці піднімали питання створення "певної іншої структури безпеки після війни у світі і передусім – у Європі": його президент України вважає небезпечним.

"Це не повинно бути головною аджендою, і не повинно йти від України. Але, я вважаю, що саме на цю адженду американці затягували "рускіх", тому що "рускіє" зацікавлені саме в цьому – переглянути структуру безпеки як мінімум в Європі. Моє занепокоєння підкреслюють і підтверджують ті небезпечні сигнали, які напередодні були від Путіна щодо кордонів тощо. Те, що Путін хоче змінити кордони в Європі, – факт. Я впевнений, що це лежить в його концепції перегляду гарантій безпеки в Європі. Це небезпечно, бо, на мій погляд, через такі речі якраз і починаються війни або ескалації", – зазначив Зеленський.

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Він розповів, що попередив європейських партнерів щодо того, що їм потрібно до цього дуже серйозно ставитися – і вони "саме так до цього і ставляться всі".

"Порядок дій повинен бути такий: припинення вогню, закінчення війни в Україні, гарантії безпеки Україні. Україна і так уже давно є складовою Європи. Немає гарантій безпеки в Європі і для Європи без України. Це просто неможливо. Не можна ставити все з ніг на голову і спочатку говорити про зміну структури безпеки у світі чи загалом на континенті, а тільки потім – говорити про закінчення цієї війни та гарантії безпеки Україні. Спочатку треба закінчити цю війну", – зазначив Зеленський.

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Він додав, що, схоже, в 2021 році Путін привозив Байдену саме цю ідею: перерозподіл сил в Європі та світі, послаблення або відведення військ НАТО, виведення американських військ з Європи.

"Будь-які подібні зміни дуже небезпечні. По-перше, Росія точно не може вирішувати за всі суспільства, які входять в НАТО. По-друге, якщо Росія хоче прибрати сили, які стоять на захисті, то для чого? Думаю, Путін буде говорити про Фінляндію, Швецію. Впевнений, буде піднімати питання про Угорщину і присутність американців в країнах Балтії. Тому якщо американці справді хочуть саме такого діалогу, підтримуючи ініціативність "рускіх" щодо структури безпеки в Європі, то це вирішувати всім європейським країнам, які в НАТО, а не комусь окремо. І вирішувати – тільки після закінчення війни, щоб не бути в шпагаті – щоб не бути просто на розтяжці через цю війну і всі відповідні виклики та загрози", – наголосив глава держави.

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Він підкреслив: під приводом "нової архітектури безпеки" Москва прагне того ж, чого домагалася багато років поспіль: перерозподілу впливу в Європі, а відтак – і в усьому світі.

"Я вважаю, що в усьому має бути логічна послідовність: закінчення війни, гарантії безпеки Україні, бо саме проти України ведеться ця війна, і тоді вже подальші кроки. Тому що мені зрозуміло: якщо Україна в НАТО – як би це фантастично зараз не звучало – зрозуміло, що Росія хоче почути, як змінюється загальна структура безпеки. Якщо Україна не в НАТО, то що змінюється для країн НАТО і що саме тоді гарантує безпеку України? НАТО – це реальна архітектура безпеки в Європі. А яка ще є архітектура безпеки в Європі? Реальна безпека в Європі – це ЄС і НАТО. Все. Більше немає ніякої безпеки в Європі", – зазначив Зеленський.

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У Європі, додав він, є також країни з нейтральним статусом. Юридично фікксувати таку нейтральність на догоду Кремлю Україна не буде. Якщо ж ідеться про те, що Україна не є членом НАТО – то "ми вже в цьому статусі знаходимося".

"А що тоді спрацює на безпеку для нас довгостроково? Якщо вони передбачають, що ми не будемо в ЄС, то дійсно – ми будемо, це звучить на всіх рівнях. Поки що Україна не є в жодному із союзів. А закріплення нейтральності – це значить, що ви змінюєте Конституцію своєї держави, і на це Україна йти не буде", – резмував Зеленський.

Як розповідав OBOZ.UA, Зеленський пояснив , що стоїть за заявою Кремля про нову "гуманітарну операцію". За його словами, Путін "просто хоче, щоб ми вийшли з Костянтинівки".

Також президент розповів, що нині США вперше порушили питання вступу України до НАТО в обмін на вихід із Донбасу.