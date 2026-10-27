Прикордонні польські регіони ініціювали припинення співпраці зі Львовом через рішення про рік УПА

Польське місто Перемишль вирішило призупинити партнерську співпрацю зі Львовом, а Люблінське воєводство – зі Львівською областю. Це відбулося після того, як Львівська обласна рада оголосила 2027-й роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Відео дня

Рішення в понеділок, 26 жовтня, були офіційно ухвалені перемишлянською міськрадою, а також сеймиком Люблінського воєводства. Про це пише "Укрінформ".

За що проголосували в Перемишлі

Перемишль і Львів співпрацювали з 1995 року. Зараз за призупинення партнерства проголосував 21 місцевий депутат, ніхто не виступив проти й не утримався.

Документ передбачає можливість відновлення співробітництва, якщо у Львові скасують чи відкличуть рішення щодо УПА, а влада українського міста дистанціюється від ініціатив, які, на думку польських політиків, прославляють структури, відповідальні за злочини проти цивільного населення.

Міський голова Перемишля Войцєх Бакун оголосив, що спільні заходи призупиняються до чіткого визначення позиції влади Львова.

За що проголосували у Люблінському воєводстві

Тим часом сеймик Люблінського воєводства одностайно підтримав надання згоди на розірвання угоди, що діяла із 2004-го, про економічну, торговельну, науково-технічну й культурну співпрацю зі Львівською областю.

За проголосували всі 30 депутатів, присутніх на засіданні.

Маршалок воєводства Ярослав Ставярський заявив, що ухвала має продемонструвати незгоду з ушануванням осіб, яких він вважає відповідальними за вбивства поляків і представників інших національностей на східних територіях колишньої Польщі.

РЕКЛАМА

Підкарпатське й Малопольське воєводства також засудили ініціативу Львівщини

Водночас сеймик Підкарпатського воєводства, до складу якого входить Перемишль, одностайно ухвалив заяву із засудженням рішення Львівської облради. Депутати закликали українську владу поважати пам'ять польських жертв, не допускати прославлення УПА й забезпечити умови для пошукових і ексгумаційних робіт і гідного поховання загиблих.

Сеймик Малопольського воєводства (південь РП) теж одностайно ухвалив звернення до Львівської облради із проханням відкликати проголошення 2027-го роком Української повстанської армії. Депутати заявили про "глибоке занепокоєння та рішучий протест", закликавши до заходів, направлених на відновлення довіри й подальшого розвитку партнерської співпраці, яка має ґрунтуватися на повазі до історичної правди, взаємній повазі та відповідальності за майбутнє польського й українського народів.

Головні історії дня

Що передувало

20 жовтня Львівська обласна рада ухвалила постанови про проголошення 2027 року роком Української повстанської армії, її головнокомандувача Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича. Це викликало різку реакцію польської влади.

Міністерство закордонних справ України також розкритикувало рішення депутатів, наголосивши, що його ухвалили на регіональному рівні без консультацій із центральною владою та дипломатами.

Як писав OBOZ.UA, раніше в Міністерстві національної оборони Польщі спростували інформацію про зупинення постачання великого пакета військової допомоги Україні через рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком УПА.