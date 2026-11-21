Керівник Офісу президента Кирило Буданов спрогнозував чи реально завершити війну в Україні до 1 січня 2027 року. На його думку, такий термін залежить від багатьох чинників, а досягти цієї мети буде вкрай складно.

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Про це він заявив у коментарі медіа. Він також додав, що Україна працюватиме над тим, щоб війна закінчилася якомога швидше.

Прогноз Буданова щодо завершення війни

Журналістка попросила Кирила Буданова прокоментувати повідомлення про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне завершити війну до 1 січня 2027 року.

У відповідь керівник Офісу президента зауважив, що завершення бойових дій є бажаним для всіх. Однак, за його словами, реалістичність такого сценарію залежить від багатьох обставин.

"Так, а хто ж не хоче, скажіть? Чи є у світі людина, яка не хоче? Я таких не знаю. Чи реалістично це? Ну, залежить від багатьох факторів. Будемо працювати над тим, щоб, можливо, це сталося, хоча це буде просто диво", – наголосив глава ОП.

Трамп хоче прискорити переговори

Варто зазначити, що напередодні британське видання Financial Times із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із перебігом обговорень, повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче досягти мирної угоди між Україною та Росією на початку січня 2027 року.

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У Вашингтоні прагнуть завершити переговори до того, як демократи отримають контроль над Конгресом США. Для цього американська сторона останніми днями активізувала контакти з представниками Києва, Москви та європейських столиць, закликаючи прискорити переговорний процес.

Нагадаємо, попри заяви про готовність до переговорів, Росія продовжує наполягати на власних умовах завершення війни. Після зустрічі з Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Шеньчжені Путін заявив, що Україна та її європейські союзники мають прийняти "компроміси" та "реалії".

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Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявив, що ватажок Кремля Володимир Путін запевняв його, що хоче завершити війну з Україною дипломатичним шляхом. Але цьому нібито заважає взаємна ненависть між російським диктатором та президентом України Володимиром Зеленським.