Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп обрав м’якший підхід до діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас американський лідер постійно вимагає поступок від України.

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Зеленський вважає, що така стратегія може бути пов’язана не з особистим ставленням Трампа до нього, а з відносинами між країнами. Про це глава держави розповів в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

Зеленський пояснив підхід Трампа до Путіна

За словами президента України, Трамп вирішив шукати м’якший спосіб діалогу з російським диктатором. Водночас Зеленський не береться стверджувати, чи є це свідомою тактикою американського лідера.

"Це більше про відносини між країнами. Але, звісно, президент Трамп вирішив знайти якийсь м’який спосіб діалогу з Путіним. Не знаю, це його тактика", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що його власне ставлення до Путіна протилежне, адже вважає його агресором і загарбником.

Чому Трампу простіше тиснути на Україну

Зеленський також пояснив, чому, на його думку, американський президент частіше вимагає поступок саме від України, а не від Росії.

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"Простіше тиснути на нас, а не на Росію, звісно. Це простіше, бо ми під тиском війни з самого початку", – сказав глава держави.

Як повідомляв , на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені відбулася двостороння зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Переговори тривали близько години й завершилися без будь-яких публічних заяв. На початку зустрічі американський президент назвав Путіна другом і похвалився "прекрасними стосунками".

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