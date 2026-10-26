На Балканах Александра Вучича давно називають "путін мали", тобто маленький Путін.

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Сьогодні це прізвисько звучить особливо влучно, бо маленький Путін зробив те, чого великий не робить ніколи, і визнав поразку.

Виступаючи в штабі своєї Сербської прогресивної партії близько пів на десяту вечора, Вучич сказав, що за вибіркою стало ясно, що його блок програв.

Програв Вучич, а виграла Сербія

За попередніми даними, Студентський список отримує близько 52% голосів і 135–140 місць у парламенті з 250, тоді як список Вучича набирає близько 39% і приблизно 105 мандатів.

Іронія в тому, що Вучич нещодавно пішов з посади президента, щоб очолити партійний список як кандидат у прем'єри. Хотів пересісти з одного крісла в інше і залишився без обох.

Важливо розуміти, що Студентський список складається зовсім не зі студентів.

Самі студенти встановили правило, що кандидатами не можуть бути студенти, члени правлячої коаліції чи нинішні й колишні функціонери парламентської опозиції.

Основу списку склали визначені студентськими пленумами 250 науковців, викладачів, митців та інших людей з репутацією

А виріс цей рух з протестів після обвалу навісу на вокзалі в Новому Саді в листопаді 2024 року.

Програма списку має 11 пунктів, і перший блок має промовисту назву "Сербія або мафія".

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Студенти обіцяють спеціальну прокурорську поліцію, ревізію всіх непрозорих і переплачених інфраструктурних проєктів і люстрацію посадовців.

Тож схоже, що на Сербію чекають розслідування й суди, а разом з ними можуть спливти і російські гроші, і схеми, які роками тримали Белград на короткому кремлівському повідку.

Для України це безперечно можливість, бо Москва втрачає свого найзручнішого партнера в самому серці Європи.

Але водночас це і виклик. Пленуми погодили спільний ідеологічний мінімум, який включає повагу до чинної Конституції Сербії, зокрема положення про те, що Косово невіддільне від Сербії.

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Нова влада прийшла під гаслами чесності, а не любові до Заходу чи до України, і чи обере вона чіткий проєвропейський курс, чи намагатиметься тримати рівновагу у зовнішній політиці, ще належить побачити. Тому працювати з новою Сербією доведеться так само наполегливо, як ми працювали з будь-ким, хто не був нам ворогом, але й другом ще не став.

Сьогодні в Белграді святкують студенти, а в Москві тихо рахують, скільки ще "маленьких путіних" залишилося в Європі.

Список стає дедалі коротшим.

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